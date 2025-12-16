Verstappen test Mercedes in Portugal, Verstappen-fanshop sluit de deuren | GPFans Recap
Hoewel de winterstop is aangebroken, is Max Verstappen toch weer even gaan testen. De Nederlander deed dat in Portugal, in een GT3-wagen van Mercedes. Dit en veel meer nieuws vind je terug in de GPFans Recap van dinsdag.
Vandaag kwam er veel naar buiten over de test die Verstappen uitvoerde in Estoril. Daarnaast heeft Christian Horner naar verluidt zijn eerste gesprekken gevoerd met Alpine en wijdt Richard Verschoor uit over zijn contract bij McLaren. Ook lijken de prestaties van de 2026-wagens minder slecht te zijn dan op voorhand gedacht.
'Horner in gesprek met Alpine en heeft zinnen gezet op 24 procent van aandelen'
Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner is nog altijd bezig met zijn comeback in de Formule 1 en heeft volgens De Telegraaf de eerste gesprekken met Alpine al achter de rug. Horner heeft, naar verluidt, zijn zinnen gezet op de aandelen van het Franse team, maar moet daar flink voor in de buidel tasten. Alles lezen over de gesprekken? Klik hier!
Verstappen-fanshop in Swalmen sluit deuren in 2026
De Max Verstappen-fanshop in Swalmen, dé trekpleister voor fans van de Nederlander, sluit de deuren, zo bevestigt manager Raymond Vermeulen in gesprek met De Limburger. Alles lezen over de sluiting van de winkel? Klik hier!
Verschoor wrijft in zijn handen met kans bij McLaren: 'Alles ligt nog open'
Richard Verschoor maakte in Abu Dhabi bekend dat het hem eindelijk is gelukt om aan de slag te gaan bij een groot team, namelijk McLaren. De Nederlander weet nog niet precies wat hij komend seizoen zal gaan doen, maar legt in gesprek met GPFans uit dat hij binnen het team alle kanten op kan. Alles lezen over het avontuur van Verschoor bij McLaren? Klik hier!
'Verstappen test Mercedes-AMG GT3 in Portugal, Verstappen·com Racing wisselt merk in 2026'
Max Verstappen is gearriveerd in Portugal - niet om vakantie te vieren, maar om achter het stuur te kruipen van een GT3-bolide. Naar verluidt rijden er vandaag twee auto's van Verstappen.com Racing op het Circuito do Estoril ter voorbereiding op het GT3-programma van 2026 met 2 Seas Motorsport en Mercedes-AMG. Alles over de test van Verstappen in Portugal lezen? Klik hier!
'Minimaal snelheidsverlies 2026-wagens: slechts 3 procent langzamer dan 2025-auto's'
Hoewel er toch wel met wat angst en beven wordt uitgekeken naar volgend seizoen, met de nieuwe auto’s en motoren, blijkt uit berekeningen van FormulaAnalisiTechnica dat de 2026-auto’s komend jaar slechts 3 procent langzamer zullen zijn dan de wagens uit 2025. Alles lezen over de wagens van 2026? Klik hier!
