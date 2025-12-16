close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
grid, 2025, f1, generic

'Minimale snelheidsverlies 2026-wagens: slechts 3 procent langzamer dan 2025-auto's'

'Minimale snelheidsverlies 2026-wagens: slechts 3 procent langzamer dan 2025-auto's'

Remy Ramjiawan
grid, 2025, f1, generic

Hoewel er toch wel met wat angst en beven wordt uitgekeken naar volgend seizoen, met de nieuwe auto’s en motoren, blijkt uit berekeningen van FormulaAnalisiTechnica dat de 2026-auto’s komend jaar slechts 3 procent langzamer zullen zijn dan de wagens uit 2025.

Komend seizoen krijgt de Formule 1 te maken met één van de grootste wijzigingen uit de geschiedenis. Zo krijgen we kleinere auto’s, die bovendien gebruik gaan maken van nieuwe power units. Met behulp van actieve aerodynamica hoopt de FIA het racen grotendeels intact te houden, en er bestond angst dat de Formule 1 daardoor secondenlang langzamer zou zijn dan de afgelopen jaren. Die bewering blijkt volgens het Italiaanse medium echter niet helemaal te kloppen.

⁣Exponentiële groei

Er wordt namelijk een exponentiële groeispurt van de teams verwacht komend jaar. De eerste paar races van 2026 zullen wellicht nog vergelijkbaar zijn met de start van het grondeffecttijdperk in 2022, maar deze prestaties worden beïnvloed door externe ingrepen. Zo speelt de actieve aerodynamica een rol in het verbeteren van de rondetijd. Met de rechte-lijnmodus wordt de luchtweerstand naar verwachting met zo’n vijftig procent verminderd. De bochtenmodus zorgt vervolgens voor de optimale snelheid in de bochten.

Daarnaast zullen de banden een grote rol spelen. Pirelli heeft de afgelopen seizoenen al getest met het nieuwe rubber, en door het smallere loopvlak van de banden van volgend jaar worden hogere topsnelheden verwacht.

Gerelateerd

Formule 1 Formule 1-seizoen Formule 1-wereldkampioenschap 2026-reglement

Net binnen

Verschoor wrijft in zijn handen met kans bij McLaren: 'Alles ligt nog open'
Richard Verschoor

Verschoor wrijft in zijn handen met kans bij McLaren: 'Alles ligt nog open'

  • 7 minuten geleden
'Minimale snelheidsverlies 2026-wagens: slechts 3 procent langzamer dan 2025-auto's'
2026-reglementen

'Minimale snelheidsverlies 2026-wagens: slechts 3 procent langzamer dan 2025-auto's'

  • 52 minuten geleden
'Horner in gesprek met Alpine en heeft zinnen gezet op 24 procent van aandelen'
Christian Horner

'Horner in gesprek met Alpine en heeft zinnen gezet op 24 procent van aandelen'

  • 1 uur geleden
Verstappen-fanshop in Swalmen sluit deuren in 2026
Max Verstappen

Verstappen-fanshop in Swalmen sluit deuren in 2026

  • 2 uur geleden
  • 4
 Montoya vindt dat Verstappen te veel wordt geprezen: 'De auto is beter'
Max Verstappen

Montoya vindt dat Verstappen te veel wordt geprezen: 'De auto is beter'

  • 3 uur geleden
  • 15
 Verstappen over vaderschap:
Max Verstappen

Verstappen over vaderschap: "Ik ben relaxter geworden"

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
500.000+ views

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

  • 11 december
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x