Hoewel er toch wel met wat angst en beven wordt uitgekeken naar volgend seizoen, met de nieuwe auto’s en motoren, blijkt uit berekeningen van FormulaAnalisiTechnica dat de 2026-auto’s komend jaar slechts 3 procent langzamer zullen zijn dan de wagens uit 2025.

Komend seizoen krijgt de Formule 1 te maken met één van de grootste wijzigingen uit de geschiedenis. Zo krijgen we kleinere auto’s, die bovendien gebruik gaan maken van nieuwe power units. Met behulp van actieve aerodynamica hoopt de FIA het racen grotendeels intact te houden, en er bestond angst dat de Formule 1 daardoor secondenlang langzamer zou zijn dan de afgelopen jaren. Die bewering blijkt volgens het Italiaanse medium echter niet helemaal te kloppen.

⁣Exponentiële groei

Er wordt namelijk een exponentiële groeispurt van de teams verwacht komend jaar. De eerste paar races van 2026 zullen wellicht nog vergelijkbaar zijn met de start van het grondeffecttijdperk in 2022, maar deze prestaties worden beïnvloed door externe ingrepen. Zo speelt de actieve aerodynamica een rol in het verbeteren van de rondetijd. Met de rechte-lijnmodus wordt de luchtweerstand naar verwachting met zo’n vijftig procent verminderd. De bochtenmodus zorgt vervolgens voor de optimale snelheid in de bochten.

Daarnaast zullen de banden een grote rol spelen. Pirelli heeft de afgelopen seizoenen al getest met het nieuwe rubber, en door het smallere loopvlak van de banden van volgend jaar worden hogere topsnelheden verwacht.

