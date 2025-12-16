'Verstappen test Mercedes-AMG GT3 in Portugal, Verstappen·com Racing wisselt merk in 2026'
Max Verstappen is gearriveerd in Portugal - niet om vakantie te vieren, maar om achter het stuur te kruipen van een GT3-bolide. Naar verluidt rijden er vandaag twee auto's van Verstappen.com Racing op het Circuito do Estoril ter voorbereiding op het GT3-programma van 2026 met 2 Seas Motorsport en Mercedes-AMG.
Verstappen.com Racing heeft een succesvol debuutseizoen achter de rug als 'eigen' team, al kwam het wel met technische ondersteuning van 2 Seas Motorsport. Harry King en Verstappen-protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen pakten het Gold Cup-kampioenschap in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS met de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo en ze wonnen de CrowdStrike 24 Hours of Spa in hun klasse. Lulham en Vermeulen reden tevens met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing in de Sprint Cup-variant van de GT World Challenge en ook daar werden zij de Gold Cup-kampioenen.
Verstappen.com Racing van Aston Martin naar Mercedes-AMG
Verstappen zelf zagen we met Emil Frey Racing op de Nürburgring Nordschleife. Samen met Lulham schreef de viervoudig wereldkampioen de 57. ADAC Barbarossapreis op zijn naam, de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Het was niet de eerste keer dat de Limburger achter het stuur kroop van een GT3-wagen, maar wel de eerste keer dat hij er een daadwerkelijke race mee reed.
Volgens het doorgaans betrouwbare Endurance-Info is Verstappen vandaag bezig met een testdag op Estoril. 2 Seas Motorsport runde dan wel de Aston Martin afgelopen seizoen, maar normaal gesproken zien we het Brits-Bahreinse team in actie komen met de Mercedes-AMG GT3 Evo. Dat is dan ook de auto waarmee Verstappen in Portugal test. Naar verluidt gaat er niet één, maar gaan er twee Mercedes-AMG's rond met de nummers 33 en 333.
Er wordt verwacht dat Verstappen.com Racing niet alleen de overstap gaat maken van Aston Martin naar Mercedes-AMG, maar ook van de Gold Cup naar de hoogste Pro-klasse. Naar verluidt zijn Jules Gounon en Dani Juncadella, die tot de topcoureurs in de GT3-wereld behoren, betrokken bij Verstappen.com Racing in 2026.
