Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner is nog altijd bezig met zijn comeback in de Formule 1 en heeft volgens De Telegraaf de eerste gesprekken met Alpine al achter de rug. Horner heeft, naar verluidt, zijn zinnen gezet op de aandelen van het Franse team, maar moet daar flink voor in de buidel tasten.

Nadat Horner en Red Bull officieel uit elkaar waren gegaan, kwamen de geruchten over de toekomst van de Engelsman op gang. Ferrari werd kortstondig genoemd, maar Aston Martin leek de voornaamste kandidaat te worden. Horner zou gesprekken hebben gehad voor de functie van CEO van het groene team, maar nadat Adrian Newey de rol van teambaas op zich nam, kwam die functie vacant te staan.

'Horner mikt op Alpine'

Daarnaast zijn er ook geruchten geweest over een mogelijke overname bij Alpine. Dat zou momenteel de enige optie voor Horner zijn. De voormalig teambaas van Red Bull zou het aandeel van Otro Capital in Alpine willen overnemen. De Amerikaanse partij heeft 24 procent van het Franse team in handen en het consortium bestaat uit bekende sporters en acteurs, zoals Ryan Reynolds. Otro Capital zou openstaan voor een verkoop van het aandeel. Horner heeft volgens de krant niet ontkend dat hij in gesprek is met Renault.

