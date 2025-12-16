'Horner in gesprek met Alpine en heeft zinnen gezet op 24 procent van aandelen'
'Horner in gesprek met Alpine en heeft zinnen gezet op 24 procent van aandelen'
Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner is nog altijd bezig met zijn comeback in de Formule 1 en heeft volgens De Telegraaf de eerste gesprekken met Alpine al achter de rug. Horner heeft, naar verluidt, zijn zinnen gezet op de aandelen van het Franse team, maar moet daar flink voor in de buidel tasten.
Nadat Horner en Red Bull officieel uit elkaar waren gegaan, kwamen de geruchten over de toekomst van de Engelsman op gang. Ferrari werd kortstondig genoemd, maar Aston Martin leek de voornaamste kandidaat te worden. Horner zou gesprekken hebben gehad voor de functie van CEO van het groene team, maar nadat Adrian Newey de rol van teambaas op zich nam, kwam die functie vacant te staan.
'Horner mikt op Alpine'
Daarnaast zijn er ook geruchten geweest over een mogelijke overname bij Alpine. Dat zou momenteel de enige optie voor Horner zijn. De voormalig teambaas van Red Bull zou het aandeel van Otro Capital in Alpine willen overnemen. De Amerikaanse partij heeft 24 procent van het Franse team in handen en het consortium bestaat uit bekende sporters en acteurs, zoals Ryan Reynolds. Otro Capital zou openstaan voor een verkoop van het aandeel. Horner heeft volgens de krant niet ontkend dat hij in gesprek is met Renault.
Gerelateerd
Net binnen
Verschoor wrijft in zijn handen met kans bij McLaren: 'Alles ligt nog open'
- 8 minuten geleden
'Minimale snelheidsverlies 2026-wagens: slechts 3 procent langzamer dan 2025-auto's'
- 53 minuten geleden
'Horner in gesprek met Alpine en heeft zinnen gezet op 24 procent van aandelen'
- 1 uur geleden
Verstappen-fanshop in Swalmen sluit deuren in 2026
- 2 uur geleden
- 4
Montoya vindt dat Verstappen te veel wordt geprezen: 'De auto is beter'
- 3 uur geleden
- 15
Verstappen over vaderschap: "Ik ben relaxter geworden"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november