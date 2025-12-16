Richard Verschoor maakte in Abu Dhabi bekend dat het hem eindelijk is gelukt om aan de slag te gaan bij een groot team, namelijk McLaren. De Nederlander weet nog niet precies wat hij komend seizoen zal gaan doen, maar legt in gesprek met GPFans uit dat hij binnen het team alle kanten op kan.

Verschoor mikte in 2025 op de titel in de Formule 2, maar werd uiteindelijk als derde afgevlagd. “We wilden natuurlijk met het hele team winnen. Ik baalde er enorm van dat het niet is gebeurd. Daar heb ik echt wakker van gelegen, en misschien doe ik dat nog steeds wel even,” vertelt hij. “Maar uiteindelijk, als alles een beetje inzinkt, denk ik dat we kunnen terugkijken op een heel mooi seizoen waarin we echt hebben meegestreden om het kampioenschap. Zeker als je ziet wat voor talenten er rondrijden.”

Artikel gaat verder onder video

Kans bij McLaren

Toch is het seizoen niet voor niets geweest. Zo tekenden Leonardo Fornaroli, de F2-kampioen én Verschoor bij McLaren. Eerder gaf Verschoor aan dat hij als development-coureur voor het Hypercar-programma aan de slag zou gaan, maar dat blijkt nog niet helemaal zeker. “Dat is voor mij ook nog een beetje onduidelijk. Ik heb inderdaad in een interview gezegd dat de focus op de hypercar zou liggen, maar als ik heel eerlijk ben is alles nog redelijk open. Misschien ben ik daar iets te vroeg mee geweest. Laten we het dus afwachten,” legt hij uit.

Programma

De nummer drie van het kampioenschap moet eerst nog naar Woking om daar de details te bespreken. “Ik ga binnenkort voor het eerst naar Woking, naar het McLaren Technology Centre. Daar ga ik alles achter de schermen zien en hebben we een aantal meetings ingepland. Dan hoor ik waarschijnlijk ook meer over wat mijn programma echt gaat worden. We zijn wel bezig met een aantal dingen, ook met een raceseizoen, maar zolang dat niet is getekend, moet ik daar nog even mee wachten,” aldus Verschoor.

Gerelateerd