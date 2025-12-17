Red Bull-teambaas Laurent Mekies verwacht dat Yuki Tsunoda uiteindelijk weer terugkeert in een Formule 1-zitje, zo vertelt hij bij PlanetF1. De Japanner vervult in 2026 de rol van reservecoureur, omdat Isack Hadjar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen wordt. Mekies blikt terug op de moeilijke keuzes die gemaakt moesten worden, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst van Tsunoda.

Tsunoda kreeg zijn kans nadat Liam Lawson na twee races werd vervangen. Ook Tsunoda wist echter geen potten te breken bij Red Bull Racing, waarna uiteindelijk werd gekozen voor de promotie van Hadjar. Voor de seizoensfinale in Abu Dhabi werd bekendgemaakt dat Hadjar promotie krijgt, de Britse rookie Arvid Lindblad aansluit bij Racing Bulls en Tsunoda de rol van derde coureur op zich neemt.

Mekies is zich ervan bewust dat het tweede stoeltje bij Red Bull Racing geen gemakkelijke positie is. “Het zijn erg moeilijke beslissingen geweest. De tweede stoel bij Red Bull Racing is niet gemakkelijk. We hebben een moeilijke auto om te besturen en natuurlijk hebben we alles geprobeerd om Yuki te ondersteunen. Op een gegeven moment moesten we een lastige keuze maken over waar we de toekomst voor de komende jaren zagen.”

Toch is Mekies hoopvol over de toekomst van Tsunoda. “Ik hoop, en ik denk, dat Yuki nog een kans zal krijgen. Hij zal volgend jaar reservecoureur bij ons zijn; je weet nooit wat er gaat gebeuren. We staan erom bekend snel beslissingen te nemen over coureurs.” Mekies wijst daarbij op eerdere snelle veranderingen binnen het team, zoals de vervanging van Lawson door Tsunoda. “We hebben allemaal, daar ben ik zeker van, in deze kamer en daarbuiten te maken gehad met tegenslagen, soms harde tegenslagen. Dit is een tegenslag voor hem, maar ik ben ervan overtuigd dat hij veel in zich heeft en dat het hem uiteindelijk een nieuwe kans zal opleveren.”

