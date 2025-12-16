Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
Hoewel het nog koffiedik kijken is wat de krachtsverhouding volgend jaar zal worden, geeft Tim Coronel aan dat hij voorlopig weinig vertrouwen heeft in het motorproject bij Red Bull Racing. De coureur vergelijkt het met Honda, dat toch de nodige opbouwjaren nodig had, en stelt dat Red Bull Ford mogelijk hetzelfde pad zal bewandelen.
Honda heeft inmiddels officieel afscheid genomen van Red Bull Racing, want vanaf komend seizoen is het de motorpartner van Aston Martin. De Japanners besloten eind 2021 de stekker uit de samenwerking te trekken om zich te richten op elektrificatie, maar kwamen later op die beslissing terug. In de tussentijd had Red Bull besloten niet meer afhankelijk te zijn van een externe partij, en daarom werd Red Bull Powertrains opgericht. Ford zal in die samenwerking zorgen voor de elektrische aandrijving, terwijl het Red Bull-team bestaat uit ex-medewerkers van Mercedes en Honda. Zo’n 150 personeelsleden van het Japanse merk zouden volgens FormulaAnalisiTechnica inmiddels in dienst zijn van Red Bull.
Vergelijking met opbouwjaren Honda
In gesprek met GPFans legt Coronel uit dat hij de nodige opstartproblemen verwacht bij de combinatie Red Bull-Ford en heeft daarom ‘nul’ vertrouwen in het project: “Nee, nul vertrouwen. Red Bull-Ford heb ik eigenlijk nog steeds niet echt veel vertrouwen in. Het is gebaseerd op ervaring. Hoe lang heeft Honda erover gedaan om op een gegeven moment een goede motor op orde te krijgen, en al dat soort zaken. Ja, dan weet ik zeker dat een Red Bull, waar je nu natuurlijk uiteindelijk een Ford op plakt, dat niet ineens wel voor elkaar gaat krijgen. Nee, dat geloof ik echt niet.”
Concurrentie heeft berg aan ervaring
Daarnaast neemt Red Bull het op tegen Mercedes en Ferrari, partijen die al meer dan honderd jaar krachtbronnen produceren. “Als nieuweling ga je dan niet in één keer een motor neerzetten. Of ik moet echt de wereld niet meer begrijpen. Maar het is wel een mooie uitdaging. Als ik echter mijn huis, mijn vrouw en dat soort dingen zou moeten inzetten, zou ik dat er niet op inzetten. Dat is wat ik zeker weet,” aldus Coronel.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen test Mercedes in Portugal, Verstappen-fanshop sluit de deuren | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Verstappen mist rempunt tijdens test in Mercedes GT3-wagen | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Internet ziet 'nieuw startnummer' tijdens GT3-rit Verstappen in Portugal
- 1 uur geleden
Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
- 2 uur geleden
- 1
Verschoor wrijft in zijn handen met kans bij McLaren: 'Alles ligt nog open'
- 3 uur geleden
'Minimaal snelheidsverlies 2026-wagens: slechts 3 procent langzamer dan 2025-auto's'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november