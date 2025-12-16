Max Verstappen benadrukt nogmaals dat het feit dat hij het wereldkampioenschap op slechts twee punten is misgelopen, het voor hem op geen enkele manier extra pijnlijk maakt. Je bent immers zwanger, of je bent het niet.

Max Verstappen keek afgelopen seizoen in Zandvoort tegen een achterstand van 104 punten aan op de klassementsleider, maar de Red Bull Racing-coureur wist samen met zijn team een bijzonder indrukwekkende inhaalrace in te zetten in de tweede helft van het seizoen. In combinatie met een aantal blunders van het team van McLaren zorgde dit ervoor dat Verstappen in Abu Dhabi nog wereldkampioen kon worden als hij de race zou winnen, en Lando Norris buiten het podium eindigde.

Verstappen niet zuur over mislopen titel

De Nederlander won de race, maar Norris kwam als derde over de streep. Verstappen kwam zodoende twee punten te kort voor zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Daar is hij echter geen seconde zuur over geweest, zo benadrukt hij nog eens in een interview met Viaplay: "Ik denk dat we blij mogen zijn dat we überhaupt mee hebben kunnen doen in het kampioenschap", klinkt het. "We hebben nooit aan de leiding gestaan en zelf ook heel veel cadeautjes gekregen."

Je bent zwanger of je bent niet zwanger

De 28-jarige coureur vervolgt: "In Las Vegas win je die race en wordt McLaren gediskwalificeerd, anders doe je helemaal niet mee. Daar hebben we ook van geprofiteerd. Uiteindelijk zijn het dan twee punten. Dat maakt niet uit. Een halve punt, twintig punten... Niet winnen is niet winnen. Je bent zwanger of je bent niet zwanger."

