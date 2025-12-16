Verstappen lijkt gearriveerd in Portugal, doktersadvies komen te vervallen?
Verstappen lijkt gearriveerd in Portugal, doktersadvies komen te vervallen?
Het lijkt erop dat Max Verstappen weer mag vliegen van zijn huisarts. Het privévliegtuig van de viervoudig wereldkampioen is maandagavond geland in Portugal, waar hij eerder dit jaar een groot stuk land kocht.
Max Verstappen lijkt aan zijn welverdiende vakantie te zijn begonnen. Het privéjet van de Red Bull Racing-coureur is maandagavond geland in Portugal, nadat het vertrok vanuit Nice, Frankrijk. Verstappen en zijn gezin reizen regelmatig af naar Portugal als vakantiebestemming. Eerder dit jaar heeft hij hier naar verluidt zelfs samen met partner Kelly Piquet een groot stuk land gekocht, om een tweede woning te bouwen naast zijn appartement in Monaco. De nieuwe woning zou volgens het Britse Daily Mail gebouwd moeten worden op het landgoed Pinheirinho Comporta, dat gelegen is aan de Portugese kust bij Comporta.
Doktersadvies Verstappen komen te vervallen?
Of de Limburger zelf in het vliegtuig zat, is niet met zekerheid te zeggen, maar toch zorgt de vlucht van zijn privéjet richting Portugal voor komische reacties op social media. Afgelopen weekend meldde Verstappen zich immers nog af voor het prijzengala van de FIA, dat hij eerder "onzinnig" noemde. In een videoboodschap liet Verstappen weten dat hij een griepje had en dat hij niet mocht vliegen van zijn dokter. Dat advies lijkt inmiddels dus weer te zijn vervallen.
Gerelateerd
Net binnen
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Honda komt met aparte launch voor power unit
- 2 minuten geleden
- 4
Marko duidelijk over 'perfecte' Verstappen: "Hij heeft niemand meer nodig"
- 25 minuten geleden
Viaplay stuntelt door tijdens F1-winterstop: klachten blijven binnenstromen
- 1 uur geleden
- 2
'Verstappen test Mercedes-AMG GT3 in Portugal, Verstappen·com Racing wisselt merk in 2026'
- 1 uur geleden
Regering Portugal kondigt terugkeer van Grand Prix op Algarve officieel aan
- 2 uur geleden
- 1
'Marko zag nieuw conflict binnen Red Bull aankomen en is daarom vertrokken'
- 3 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november