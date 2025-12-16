close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen lijkt gearriveerd in Portugal, doktersadvies komen te vervallen?

Verstappen lijkt gearriveerd in Portugal, doktersadvies komen te vervallen?

Jan Bolscher
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Het lijkt erop dat Max Verstappen weer mag vliegen van zijn huisarts. Het privévliegtuig van de viervoudig wereldkampioen is maandagavond geland in Portugal, waar hij eerder dit jaar een groot stuk land kocht.

Max Verstappen lijkt aan zijn welverdiende vakantie te zijn begonnen. Het privéjet van de Red Bull Racing-coureur is maandagavond geland in Portugal, nadat het vertrok vanuit Nice, Frankrijk. Verstappen en zijn gezin reizen regelmatig af naar Portugal als vakantiebestemming. Eerder dit jaar heeft hij hier naar verluidt zelfs samen met partner Kelly Piquet een groot stuk land gekocht, om een tweede woning te bouwen naast zijn appartement in Monaco. De nieuwe woning zou volgens het Britse Daily Mail gebouwd moeten worden op het landgoed Pinheirinho Comporta, dat gelegen is aan de Portugese kust bij Comporta.

Doktersadvies Verstappen komen te vervallen?

Of de Limburger zelf in het vliegtuig zat, is niet met zekerheid te zeggen, maar toch zorgt de vlucht van zijn privéjet richting Portugal voor komische reacties op social media. Afgelopen weekend meldde Verstappen zich immers nog af voor het prijzengala van de FIA, dat hij eerder "onzinnig" noemde. In een videoboodschap liet Verstappen weten dat hij een griepje had en dat hij niet mocht vliegen van zijn dokter. Dat advies lijkt inmiddels dus weer te zijn vervallen.

