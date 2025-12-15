'Red Bull gooit roer voor 2026 volledig om', Zak Brown doet reeks bijzondere uitspraken | GPFans Recap

Het is inmiddels meer dan één week na de grote seizoensfinale in Abu Dhabi en de meeste coureurs zijn inmiddels uitgevlogen om te gaan genieten van de nodige welverdiende rust. Het betekent niet dat de wereld van de Formule 1 stilstaat en dus praten we je na deze maandag bij in de GPFans Recap.

Op de maandag van deze week viel er nog altijd een hoop te melden terwijl de teams en coureurs - net als overigens de rest van de wereld - langzaam toeleven naar de feestdagen. Het jaar werd bij McLaren in ieder geval afgesloten en dat leverde de nodige opvallende opmerkingen van Zak Brown op. Jack Plooij deed bovendien uit de doeken waarom Helmut Marko volgens hem is vertrokken bij het team van Red Bull Racing.

'Red Bull gooit filosofie om voor RB22 en kiest voor dubbele pushrod-ophanging'

Red Bull Racing heeft grootse plannen voor de RB22, de wagen waarmee het Formule 1-seizoen van 2026 zal worden afgetrapt. De RB22 krijgt volgens berichten van AutoRacer een dubbele pushrod-ophanging, zowel voor als achter en dat is een flinke afwijking van het huidige pullrod-ontwerp aan de voorkant. Lees hier het hele artikel over de mogelijke veranderingen bij Red Bull Racing.

Brown roast Piastri en Norris: "Niet doen of jullie betere opties hadden"

McLaren-CEO Zak Brown heeft het rijdersduo van zijn team op typisch Amerikaanse wijze geroast. De CEO stelt dat er flinke risico’s zijn genomen bij het aanstellen van het duo, waarbij Lando Norris in zijn beginjaren vooral beter moest presteren dan Stoffel Vandoorne. Daarnaast blikt Brown terug op het avontuur van Oscar Piastri bij Alpine. Lees hier het hele artikel over de opmerkelijke uitspraken van Zak Brown.

Voormalig FIA-wedstrijdleider Masi gaat aan de slag bij Nieuw-Zeelandse autosportbond

Voormalig Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi heeft een nieuwe baan gevonden. Masi gaat aan de slag in het Repco NextGen NZ Championship in Nieuw-Zeeland, zo meldt MotorSport New Zealand. Hij wordt aangesteld als event director en krijgt daarbij vergelijkbare verantwoordelijkheden als in zijn voormalige rol in de Formule 1. Lees hier het hele artikel over de nieuwe rol voor Michael Masi.

Jack Plooij: 'Marko onder druk gezet te vertrekken wegens gezichtsverlies bij jonge fans'

Vorige week was daar ineens het plotselinge vertrek van Helmut Marko, die naar eigen zeggen harmonieus vertrokken is omdat het heilige vuur simpelweg verdwenen was. Jack Plooij stelt nu echter dat de vork heel anders in de steel zit en Marko onder druk is gezet om zijn spullen te pakken. "Red Bull wil niet negatief bij jongere mensen in het nieuws staan. Dat is het publiek voor Red Bull. Hij heeft dus grove fouten gemaakt. Het schijnt dat hij niet ontslagen is, maar dat hij onder druk heeft gezegd ermee te stoppen. Hij heeft mooie dingen bereikt, dus het is prima zo." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Jack Plooij.

Brown haakt heerlijk in op Ben Sulayem-acties: "Ik wil een puinhoop van je haar maken"

Mohammed Ben Sulayem heeft zich de afgelopen weken in een kwaad daglicht gezet door meermaals bij Lando Norris op opvallende wijze door zijn haar te kroelen. Zak Brown haakt daar nu op hilarische wijze op in. . "Lando, je zit nu al een eeuwigheid bij ons. Jezus, je bent van ver gekomen. Je was een puinhoop. Wat ik nu wil doen, is een puinhoop van je haar maken", zo grapt hij over de befaamde Ben Suleyem-momenten. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Zak Brown.

