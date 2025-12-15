close global

A straight faced Zak Brown is flanked by a smiling Oscar Piastri and Lando Norris

Brown roast Piastri en Norris: "Niet doen of jullie betere opties hadden"

Brown roast Piastri en Norris: "Niet doen of jullie betere opties hadden"

McLaren-CEO Zak Brown heeft het rijdersduo van zijn team op typisch Amerikaanse wijze geroast. De CEO stelt dat er flinke risico’s zijn genomen bij het aanstellen van het duo, waarbij Lando Norris in zijn beginjaren vooral beter moest presteren dan Stoffel Vandoorne. Daarnaast blikt Brown terug op het avontuur van Oscar Piastri bij Alpine.

De renstal uit Woking wist in 2024 als beste team uit de bus te komen en herhaalde dat succes in 2025. Bovendien pakte Norris in dat jaar ook de wereldtitel bij de coureurs. Onder leiding van Brown heeft het team dus opnieuw grote successen geboekt en tijdens het kerstfeest van McLaren keek hij terug op de opstapjaren.

Brown roast Piastri en Norris

Brown legde tijdens het feest uit dat McLaren veel risico heeft genomen met de aanstelling van de coureurs en haalde daarbij ook nog even uit naar Alpine. “We hebben met jullie beiden grote risico’s genomen. En doe nu niet alsof jullie betere opties hadden. Jij zat bij f*cking Alpine en jij moest sneller zijn dan Stoffel Vandoorne”, grapte de CEO van McLaren.

Knipoog naar FIA-gala

Daarnaast werd er ook teruggeblikt op het FIA-gala, waar FIA-president Mohammed Ben Sulayem met zijn handen door het haar van de kersverse wereldkampioen ging. “Lando, je bent al een eeuwigheid bij ons. Jezus, wat ben jij ver gekomen. Je was echt een flinke puinhoop. Wat ik nu eigenlijk wil doen, is je haar in de war brengen, maar ik daag eerst Oscar uit, eens kijken hoe groot zijn ballen echt zijn.”

