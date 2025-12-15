Vorige week was daar ineens het plotselinge vertrek van Helmut Marko, die naar eigen zeggen harmonieus vertrokken is omdat het heilige vuur simpelweg verdwenen was. Jack Plooij stelt nu echter dat de vork heel anders in de steel zit en Marko onder druk is gezet om zijn spullen te pakken.

Op dinsdagmiddag kwam Marko naar buiten met de definitieve bevestiging dat hij zijn rol als Red Bull-adviseur achter zich laat: "Ik ben al zestig jaar actief in de autosport en de afgelopen twintig jaar bij Red Bull waren een buitengewoon en uiterst succesvol avontuur. Het was een fantastische tijd waarin ik zoveel getalenteerde mensen heb mogen helpen vormgeven en delen. Alles wat we samen hebben opgebouwd en bereikt, vervult me ​​met trots", zo liet hij onder meer weten. Daarmee komt er een einde aan een tijdperk.

Fout gemaakt

De timing was wel behoorlijk onverwacht. In tijden van de grote interne strubbelingen binnen het team, toen intern Christian Horner en Marko lijnrecht tegenover elkaar stonden, speelde er veel. Destijds dreigde er ook een vertrek van Marko bij het team en werd er gespeculeerd dat hij op non-actief werd gesteld. Het ging zelfs zover dat Verstappen zich openlijk uitsprak over de loyaliteit naar de Oostenrijker. Die storm overleefde hij dus, waarna hij volgens de berichten nu de eer aan zichzelf houdt. Volgens Plooij zit dat wel anders: "Marko heeft zichzelf in de vingers gesneden. Hij heeft een beetje een fout gemaakt. Hij heeft Alex Dunne een contract gegeven. Heeft hij niet overlegd met Mintzlaff. Hij heeft ook zomaar Lindblad aan het werk gezet zonder overleg", stelt hij in Race Café.

Jonge mensen en druk van binnenuit

Plooij vervolgt: "Dat heeft hij gedaan en dan heeft hij ook nog met Antonelli een akkefietje gehad." Met name dat laatste zou ervoor gezorgd hebben dat men bij Red Bull intern druk op Marko heeft uitgeoefend om uit eigen bewegingen te vertrekken: "Red Bull wil niet negatief bij jongere mensen in het nieuws staan. Dat is het publiek voor Red Bull. Hij heeft dus grove fouten gemaakt. Het schijnt dat hij niet ontslagen is, maar dat hij onder druk heeft gezegd ermee te stoppen. Hij heeft mooie dingen bereikt, dus het is prima zo."

