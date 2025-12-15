Voormalig FIA-wedstrijdleider Masi gaat aan de slag bij Nieuw-Zeelandse autosportbond
Voormalig Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi heeft een nieuwe baan gevonden. Masi gaat aan de slag in het Repco NextGen NZ Championship in Nieuw-Zeeland, zo meldt MotorSport New Zealand. Hij wordt aangesteld als event director en krijgt daarbij vergelijkbare verantwoordelijkheden als in zijn voormalige rol in de Formule 1.
Masi nam in 2022 afscheid van zijn functie als wedstrijdleider in de Formule 1, na aanhoudende kritiek op zijn beslissing om in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 de safetycar naar binnen te halen. Die beslissing leidde ertoe dat Max Verstappen uiteindelijk als wereldkampioen werd afgevlagd, hij wist namelijk Lewis Hamilton in te halen in de befaamde finale. Masi was in 2019 naar voren geschoven als opvolger van Charlie Whiting, die destijds plotseling overleed. Hoewel er aanvankelijk veel positieve geluiden waren over de Australiër, vertrok hij uiteindelijk via de achterdeur bij de FIA.
Vergelijkbare rol als FIA-wedstrijdleider
In het NZ-kampioenschap zal Masi de rol van event director vervullen. In die functie is hij verantwoordelijk voor het veilig, eerlijk en professioneel verlopen van elk evenement. Daarnaast zal hij samenwerken met de Nieuw-Zeelandse autosportbond. Daarbij observeert en beoordeelt hij de regelgeving van de sport, met als doel aanbevelingen te doen ter verbetering.
“Ik kijk er erg naar uit om samen te werken met MotorSport New Zealand, Toyota New Zealand en het Repco NextGen NZ Championship, en hen te ondersteunen bij het verder ontwikkelen en verbeteren van de sport voor alle deelnemers en belanghebbenden”, aldus Masi over zijn nieuwe rol.
