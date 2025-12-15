close global

﻿
Verstappen, RB21, socials

'Red Bull gooit filosofie om voor RB22 en kiest voor dubbele pushrod-ophanging'

'Red Bull gooit filosofie om voor RB22 en kiest voor dubbele pushrod-ophanging'

Remy Ramjiawan
Verstappen, RB21, socials

Red Bull Racing heeft grootse plannen voor de RB22, de wagen waarmee het Formule 1-seizoen van 2026 zal worden afgetrapt. De RB22 krijgt volgens berichten van AutoRacer een dubbele pushrod-ophanging, zowel voor als achter en dat is een flinke afwijking van het huidige pullrod-ontwerp aan de voorkant.

Met de overgang naar de 2026-wagens verdwijnt het grondeffect en dus de aerodynamische werking van de wagens. De huidige pullrod-ophangingen van Red Bull boden tijdens het grondeffecttijdperk van 2022 tot 2025 een voordeel, maar dat is niet één op één toepasbaar op de nieuwe wagens. De nieuwe configuratie van de ophangingen moet niet alleen de aerodynamica ten goede komen, maar ook de hele wagen ondersteunen.

Red Bull-Ford en de RB22

Naast de ophangingen is er ook de Red Bull Powertrains-Ford-motor, waarmee de RB22 zal worden uitgerust. De samenwerking met Ford werd aangekondigd begin 2023 en het is een essentieel onderdeel van de overstap naar een duurzamere en meer geavanceerde technologie binnen de sport, met onder meer 50 procent elektrificatie en volledig duurzame brandstoffen. 

Twijfels over competitiviteit

Toch zijn er nog wel vraagtekens over de competiviteit van de RBPT-Ford-motor en er gaan geruchten dat concurrent Mercedes er al veel verder mee is dan de andere motorleveranciers. De FIA heeft zelfs een nieuw vangnetprogramma gelanceerd voor fabrikanten die in de problemen komen door de nieuwe reglementen. Desondanks blijft het team vasthoudend om zich aan de nieuwe uitdagingen te wagen en een winnende auto te ontwikkelen voor het seizoen van 2026.

