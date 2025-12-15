Mohammed Ben Sulayem heeft zich de afgelopen weken in een kwaad daglicht gezet door meermaals bij Lando Norris op opvallende wijze door zijn haar te kroelen. Zak Brown haakt daar nu op hilarische wijze op in.

Eerder deze week werd hij verkozen tot FIA-president - wegens de schimmige regels rondom de presidentsverkiezingen een verkiezing die onder het vergrootglas ligt - maar het grote publiek lijkt wel klaar te zijn met de escapades van Ben Sulayem. Daar waar hij dit jaar al in bijvoorbeeld Miami kwaad bloed zette door continue op de voorgrond te willen treden en een McLaren-teamfoto proberen te 'photobomben'. Ook in Abu Dhabi de afgelopen race ging de FIA-president weer behoorlijk los met bijzondere maniertjes, acties en een vraag om aandacht. Tijdens de momenten vlak na de race drong Ben Sulayem meermaals het beeld in om de coureurs, met name Norris, te omhelzen en te feliciteren.

Artikel gaat verder onder video

Abu Dhabi

Vlak daarna werd het nog een tandje erger, toen hij in de cooldown room als een soort grootvader bij kersvers wereldkampioen Norris kwam, om hem van achter door zijn haar te kroelen met zijn handen. De vrij bijzondere beelden vallen hier te zien.. Ook de innige knuffel met Norris, waarbij de - zo zou je zeggen - objectieve president 'ik zei het je toch' zegt tegen de Brit, is bijzonder. In Oezbekistan was het tijdens het FIA prijzengala opnieuw raak en deed de president er nog een schepje bovenop. Hij ging met zijn hand weer meermaals door de haren van Norris, wat op het internet weer voor een hoop verbazing en verwarring zorgde. Was het intentioneel met een knipoog naar zijn vreemde moment in Abu Dhabi of ging hij gewoon weer over de schreef?

Brown haakt in

Brown - die sowieso de lolbroek aangetrokken had in zijn speech richting Norris en Piastri - was het ook opgevallen wat de FIA-president de afgelopen weken allemaal deed bij zijn coureur. "Lando, je zit nu al een eeuwigheid bij ons. Jezus, je bent van ver gekomen. Je was een puinhoop. Wat ik nu wil doen, is een puinhoop van je haar maken", zo grapt hij over de befaamde Ben Suleyem-momenten. "Ik ga echter Oscar uitdagen om te laten zien hoe groot zijn ballen daadwerkelijk zijn", zo stelt de Amerikaan. Piastri laat zich vervolgens niet kennen en de Australiër doet vervolgens een 'Ben Sulammetje' door met zijn handen door Norris zijn kapsel te gaan.

zak: lando, you've been with us forever. jesus, you've come a long way. you were a mess….. what I really want to do is mess up your hair right now. but I'm going to dare oscar and see how big his balls really are.



???? 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/89FVmDU73V — bia | LN1 (@LNFOURS) December 15, 2025

Gerelateerd