Max Verstappen kon het afgelopen seizoen zijn sensationele comeback nét niet het laatste zetje geven door de titel te pakken in Abu Dhabi. Hoewel het voor de fans van Verstappen misschien wel één van zijn leukste seizoenen was om naar te kijken wegens alle vele uitdagingen, ziet hij dat zelf totaal anders.

Na de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort had Verstappen wel genoeg gezien en dacht hij dat hij in ieder geval in 2025 niet zijn vijfde wereldtitel zou gaan pakken. Sindsdien is er echter een hoop veranderd. Red Bull wist plotseling de code tot de auto te kraken, verbeterde de snelheid, verkleinde het gat naar McLaren en zorgde er daarmee ook indirect voor dat de grote concurrent steeds meer foutjes ging maken. Uiteindelijk mocht Verstappen in de laatste race van het jaar nog altijd dromen van het pakken van zijn vijfde wereldtitel. Het kwam echter niet zover.

Artikel gaat verder onder video

2023 veel leuker

Bij FORMULE 1 Magazine krijgt hij de vraag of het dit seizoen juist een leuker jaar was omdat hij nu zoveel uit de kast moest trekken in een uitdagend seizoen. “Nee, totaal niet. 2023 was veel leuker. Veel beter. Er waren dit seizoen veel races die waardeloos waren. Maar dit soort golfbewegingen hoort erbij in de Formule 1, dat weet je. Dat we de boel dit seizoen hebben weten om te draaien, geeft aan de ene kant natuurlijk wel voldoening en kun je in die zin misschien beschouwen als een prachtige reis. Aan de andere kant heeft het ook veel frustrerende momenten opgeleverd. Dus nee, geef mij 2023 maar.”

Niet meer voldoening

Hij heeft ook niet bepaald het idee dat dit jaar hem meer voldoening gaf dan 2023: "Weet je, het gaat me niet om de voldoening. Ik weet dat ik het kan. Dat heb ik al laten zien. Het is ook niet zo dat het dit jaar meer uit mijn tenen moest komen of uit de tenen van het team dan in 2023 bijvoorbeeld. Dat is echt een misverstand. Toen ik 19 van de 22 wedstrijden won heb namelijk ook altijd alles gegeven. Iedereen dacht dat het heel makkelijk was, omdat het er misschien makkelijk uitzag. Maar het zag er zo makkelijk uit, omdat ik altijd alles gaf en probeerde het maximale eruit te halen. Zoals ik dat dit seizoen ook heb geprobeerd", stelt Verstappen. "Alleen tja, de auto was dit seizoen gewoon minder. Maar de intensiteit van mij persoonlijk is altijd hetzelfde. De honger is en blijft er altijd.”

Gerelateerd