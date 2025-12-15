Pirelli heeft nu al de bandenkeuzes voor de eerste drie races van het Formule 1-seizoen 2026 bekendgemaakt. Het seizoen start op 8 maart met de Grand Prix van Australië op het circuit van Albert Park, waar de coureurs de drie zachtste compounds - de C3, C4 en C5 - zullen gebruiken. De Italiaanse bandenleverancier heeft de C6-band uit het assortiment gehaald, omdat daar te weinig prestatieverschil mee te behalen was tegenover de C5.

Een week later is het tijd voor de terugkeer van de koninklijke racerij in Shanghai voor de Grand Prix van China. Hier blijft de bandensamenstelling hetzelfde als in 2025, namelijk de C2, C3 en C4. De C2, de harde band, liet zich tijdens de race van 2025 zien als bijzonder robuust op het gloednieuwe asfalt van het circuit, waardoor één-stopper daar de voorkeur genoot. Pirelli kiest dit seizoen voor alle vijf de slickcompounds, waardoor ze het prestatieverschil tussen de banden goed aan kunnen laten tonen qua racepace.

Artikel gaat verder onder video

Japan en Suzuka

De derde race van het seizoen vindt plaats in Japan, op het legendarische circuit van Suzuka. De bandenleverancier kiest hier voor de drie hardste banden: de C1, C2 en C3. In 2025 domineerde hier ook de één-stopper, gedeeltelijk door de relatief lage baantemperaturen, waardoor er minder slijtage was op de banden. De banden voor 2026 zijn qua compounds dezelfde als in 2025, maar zijn wel opnieuw opgebouwd met het oog op de nieuwe chassisregels.

Europese races

De voor- en achterbanden zijn iets smaller en de stap tussen de verschillende compounds is wat groter, maar ook consistenter geworden. Dit alles moet ervoor zorgen dat de teams meer strategische opties krijgen tijdens de races. De informatie die Pirelli tijdens de eerste drie races verzamelt, zal helpen bij het bepalen van de bandennominaties voor de Europese races later in het seizoen. De Italiaanse bandenleverancier hoopt met deze keuzes de teams ook meer strategische mogelijkheden te bieden.

Gerelateerd