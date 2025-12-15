Pirelli maakt nu al bandenkeuzes bekend voor de eerste drie races van 2026
Pirelli maakt nu al bandenkeuzes bekend voor de eerste drie races van 2026
Pirelli heeft nu al de bandenkeuzes voor de eerste drie races van het Formule 1-seizoen 2026 bekendgemaakt. Het seizoen start op 8 maart met de Grand Prix van Australië op het circuit van Albert Park, waar de coureurs de drie zachtste compounds - de C3, C4 en C5 - zullen gebruiken. De Italiaanse bandenleverancier heeft de C6-band uit het assortiment gehaald, omdat daar te weinig prestatieverschil mee te behalen was tegenover de C5.
Een week later is het tijd voor de terugkeer van de koninklijke racerij in Shanghai voor de Grand Prix van China. Hier blijft de bandensamenstelling hetzelfde als in 2025, namelijk de C2, C3 en C4. De C2, de harde band, liet zich tijdens de race van 2025 zien als bijzonder robuust op het gloednieuwe asfalt van het circuit, waardoor één-stopper daar de voorkeur genoot. Pirelli kiest dit seizoen voor alle vijf de slickcompounds, waardoor ze het prestatieverschil tussen de banden goed aan kunnen laten tonen qua racepace.
Japan en Suzuka
De derde race van het seizoen vindt plaats in Japan, op het legendarische circuit van Suzuka. De bandenleverancier kiest hier voor de drie hardste banden: de C1, C2 en C3. In 2025 domineerde hier ook de één-stopper, gedeeltelijk door de relatief lage baantemperaturen, waardoor er minder slijtage was op de banden. De banden voor 2026 zijn qua compounds dezelfde als in 2025, maar zijn wel opnieuw opgebouwd met het oog op de nieuwe chassisregels.
Europese races
De voor- en achterbanden zijn iets smaller en de stap tussen de verschillende compounds is wat groter, maar ook consistenter geworden. Dit alles moet ervoor zorgen dat de teams meer strategische opties krijgen tijdens de races. De informatie die Pirelli tijdens de eerste drie races verzamelt, zal helpen bij het bepalen van de bandennominaties voor de Europese races later in het seizoen. De Italiaanse bandenleverancier hoopt met deze keuzes de teams ook meer strategische mogelijkheden te bieden.
Gerelateerd
Net binnen
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Audi is het volgende team dat datum onthult
- 41 minuten geleden
- 1
Pirelli maakt nu al bandenkeuzes bekend voor de eerste drie races van 2026
- 1 uur geleden
Vasseur over Ferrari in 2026: "Geen idee waar we staan"
- 2 uur geleden
- 1
VIDEO: Marko hangt vuile was Red Bull buiten: ‘Dan had Max wél de titel gepakt’ | GPFans News
- 3 uur geleden
Brown haakt heerlijk in op Ben Sulayem-acties: "Ik wil een puinhoop van je haar maken"
- 3 uur geleden
Piastri reageert op verschrikkelijke Bondi Beach-aanslagen in zijn thuisland
- Vandaag 15:01
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november