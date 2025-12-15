close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Pirelli, Abu Dhabi, 2023, generic

Pirelli maakt nu al bandenkeuzes bekend voor de eerste drie races van 2026

Pirelli maakt nu al bandenkeuzes bekend voor de eerste drie races van 2026

Brian Van Hinthum
Pirelli, Abu Dhabi, 2023, generic

Pirelli heeft nu al de bandenkeuzes voor de eerste drie races van het Formule 1-seizoen 2026 bekendgemaakt. Het seizoen start op 8 maart met de Grand Prix van Australië op het circuit van Albert Park, waar de coureurs de drie zachtste compounds - de C3, C4 en C5 - zullen gebruiken. De Italiaanse bandenleverancier heeft de C6-band uit het assortiment gehaald, omdat daar te weinig prestatieverschil mee te behalen was tegenover de C5.

Een week later is het tijd voor de terugkeer van de koninklijke racerij in Shanghai voor de Grand Prix van China. Hier blijft de bandensamenstelling hetzelfde als in 2025, namelijk de C2, C3 en C4. De C2, de harde band, liet zich tijdens de race van 2025 zien als bijzonder robuust op het gloednieuwe asfalt van het circuit, waardoor één-stopper daar de voorkeur genoot. Pirelli kiest dit seizoen voor alle vijf de slickcompounds, waardoor ze het prestatieverschil tussen de banden goed aan kunnen laten tonen qua racepace.

Japan en Suzuka

De derde race van het seizoen vindt plaats in Japan, op het legendarische circuit van Suzuka. De bandenleverancier kiest hier voor de drie hardste banden: de C1, C2 en C3. In 2025 domineerde hier ook de één-stopper, gedeeltelijk door de relatief lage baantemperaturen, waardoor er minder slijtage was op de banden. De banden voor 2026 zijn qua compounds dezelfde als in 2025, maar zijn wel opnieuw opgebouwd met het oog op de nieuwe chassisregels.

Europese races

De voor- en achterbanden zijn iets smaller en de stap tussen de verschillende compounds is wat groter, maar ook consistenter geworden. Dit alles moet ervoor zorgen dat de teams meer strategische opties krijgen tijdens de races. De informatie die Pirelli tijdens de eerste drie races verzamelt, zal helpen bij het bepalen van de bandennominaties voor de Europese races later in het seizoen. De Italiaanse bandenleverancier hoopt met deze keuzes de teams ook meer strategische mogelijkheden te bieden.

Gerelateerd

Pirelli
Vasseur over Ferrari in 2026:
Ferrari

Vasseur over Ferrari in 2026: "Geen idee waar we staan"

  • 2 uur geleden
  • 1
'Red Bull gooit filosofie om voor RB22 en kiest voor dubbele pushrod-ophanging'
Red Bull RB22

'Red Bull gooit filosofie om voor RB22 en kiest voor dubbele pushrod-ophanging'

  • Vandaag 11:44

Net binnen

Lanceerdata van F1-auto's 2026: Audi is het volgende team dat datum onthult
Launch

Lanceerdata van F1-auto's 2026: Audi is het volgende team dat datum onthult

  • 41 minuten geleden
  • 1
 Pirelli maakt nu al bandenkeuzes bekend voor de eerste drie races van 2026
Pirelli

Pirelli maakt nu al bandenkeuzes bekend voor de eerste drie races van 2026

  • 1 uur geleden
Vasseur over Ferrari in 2026:
Ferrari

Vasseur over Ferrari in 2026: "Geen idee waar we staan"

  • 2 uur geleden
  • 1
 VIDEO: Marko hangt vuile was Red Bull buiten: ‘Dan had Max wél de titel gepakt’ | GPFans News
VIDEO

VIDEO: Marko hangt vuile was Red Bull buiten: ‘Dan had Max wél de titel gepakt’ | GPFans News

  • 3 uur geleden
Brown haakt heerlijk in op Ben Sulayem-acties:
Bijzonder moment

Brown haakt heerlijk in op Ben Sulayem-acties: "Ik wil een puinhoop van je haar maken"

  • 3 uur geleden
Piastri reageert op verschrikkelijke Bondi Beach-aanslagen in zijn thuisland
Oscar Piastri

Piastri reageert op verschrikkelijke Bondi Beach-aanslagen in zijn thuisland

  • Vandaag 15:01
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
500.000+ views

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

  • 11 december
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x