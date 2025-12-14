Het team van Red Bull maakte afgelopen week bekend dat Helmut Marko niet meer verder gaat in zijn rol als adviseur. Het zou onder meer te maken hebben gehad met het mislopen van de vijfde wereldtitel van Max Verstappen. Enkele dagen later maakt de adviseur korte metten met 'het persbericht vol nonsens'.

Nadat er al enkele dagen gespeculeerd werd over de toekomst van Marko, kwam op de dinsdag na Abu Dhabi daadwerkelijk het bericht dat hij zal stoppen met de functie die hij al twintig jaar heeft mogen bekleden. Het kwam toch wel uit de lucht vallen toen Marko vlak na het mislopen van de vijfde titel van Verstappen ineens hintte na een mogelijk pensioen. De Oostenrijker beschikte over een doorlopend contract en zou in principe nog enkele jaren voor het team actief gaan zijn.

Reden vertrek?

In het persbericht werd er gerefereerd naar het missen van die vijfde titel: "Max Verstappen greep net naast zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1, wat leidt tot het afscheid van een legende in de paddock bij Oracle Red Bull Racing en de Formule 1. Helmut Marko heeft besloten om eind 2025 af te treden na meer dan 20 jaar als motorsportadviseur van Red Bull. De 82-jarige was een van de belangrijkste architecten van het Red Bull-tijdperk in de Formule 1 en stond ook aan het hoofd van het Red Bull Junior Program."

Persbericht vol nonsens

Met dat statement maakt Marko nu korte metten in De Telegraaf: "Ik wil verder niet te veel in detail treden, maar dat persbericht vol nonsens heb ik niet gelezen. Laat ik zeggen dat er in korte tijd veel is veranderd bij het team. Je denkt mensen goed te kennen, maar dat blijkt dan uiteindelijk toch niet zo te zijn… Nee, meer zeg ik echt niet. En die vijfde titel had geen verandering gemaakt hoor. Het was voor mij de ultieme droom om er vijf op een rij van te maken met Verstappen, de allerbeste coureur die we ooit gehad hebben. Maar het mocht niet zo zijn, ook al had ik voor de laatste race goede hoop.”

