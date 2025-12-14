Andrea Kimi Antonelli heeft andermaal weten te verbazen met zijn snelheid, dit keer op het Daytona karting circuit in Milton Keynes. De jonge Italiaan, die in 2025 zijn debuut maakte in de Formule 1, verscheen in navolging van Franz Hermann daar niet onder zijn eigen naam, maar incognito onder de schuilnaam 'Henry Shovlin'.

Het debuutseizoen van de Italiaan in de koningsklasse mag zonder twijfel geslaagd genoemd worden. Antonelli wist al vroeg in het seizoen een poleposition te grijpen tijdens de sprintrace van de Grand Prix van Miami en kort daarna stond hij voor het eerst aan het podium in Canada. Antonelli had vervolgens een lastige periode te pakken halverwege het seizoen, maar wist zich daarna terug te vechten met nog eens twee podiums, waaronder een tweede plek in Brazilië en de knappe comeback van 17 naar 3 in Las Vegas.

Undercover

Het uitstapje van de jonge coureur naar het Daytona circuit was een mooi schouwspel. In natte omstandigheden wist hij een ronde van 1:24.5 neer te zetten, meer dan vijf seconden sneller dan de tijd van Williams-coureur Alex Albon die hier eerder te vinden was. De Italiaan bleef incognito, tot hij na de race zijn helm afzette en zijn ware identiteit onthulde. Een onthulling die hier en daar voor de nodige verbazing zorgde. Hij verscheen dus onder de naam van Henry Shovlin om zo gewoon anoniem te kunnen rijden. "Pet laag. Geen gedoe. Tijdens de briefing zat hij in de hoek", zo valt te lezen.