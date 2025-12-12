Vandaag werd het FIA-gala in Oezbekistan gehouden. Het is het moment waarop de kampioenen van de FIA in het zonnetje worden gezet. Dit en meer nieuws vind je in de nieuwste editie van de GPFans Recap.

Max Verstappen liet weten dat hij niet afreist naar Oezbekistan vanwege een griepje. Mercedes-teambaas Toto Wolff onthult dat hij het aantal klantenteams op termijn wil terugschroeven en de FIA en de FOM hebben hun krabbel gezet onder de nieuwste Concorde Agreement. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 12 december.

Verstappen laat videoboodschap achter op FIA-gala: "Hele grote felicitatie richting McLaren"

Hoewel Max Verstappen niet aanwezig is in Oezbekistan bij het FIA-gala, heeft de Nederlander wel een videoboodschap achtergelaten. Het gala werd om 19:00 uur Nederlandse tijd officieel uitgezonden, maar is eerder vanmiddag al opgenomen. De boodschap van Verstappen lezen? Klik hier!

Driessen: "Seizoensfinale was doorgestoken kaart, er moest een Engelsman winnen'

De Grand Prix van Abu Dhabi werd zondag de race waarin Lando Norris eindelijk zijn langgekoesterde droom in vervulling zag gaan met het pakken van zijn eerste wereldtitel. Volgens Valentijn Driessen was de laatste race van het jaar allemaal doorgestoken kaart. De hele verklaring van Driessen lezen? Klik hier!

Kan Verstappen net als Hamilton in 2021 gestraft worden voor het overslaan van FIA-gala?

Max Verstappen heeft zich vrijdag ziekgemeld en zal dus niet aanwezig zijn bij het FIA-gala in Oezbekistan. Lewis Hamilton meldde zich in 2021 ook af bij het evenement, maar de Engelsman kreeg destijds een boete voor het verstek laten gaan van het feestje. Zit een straf er mogelijk in? Klik hier om alles erover te lezen!

FIA en F1 tekenen nieuwe Concorde Agreement: FIA krijgt extra financiële middelen

De FIA en de Formule 1 zijn er na maanden van onderhandelen uit en hebben vrijdag het nieuwe Concorde Agreement gepresenteerd. Eerder dit jaar werd al een voorlopig akkoord bereikt, maar er moesten nog enkele punten worden uitgewerkt, zoals de structuur van regelwijzigingen en de financiering van de FIA. Alles lezen over het nieuwe akkoord? Klik hier!

Wolff wil aantal klantenteams Mercedes in de Formule 1 terugschroeven

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil in de toekomst het aantal klantenteams terugschroeven. Volgend jaar worden er vier renstallen aangedreven door krachtbronnen van Duitse makelij. Maar dat aantal moet omlaag, aldus de Oostenrijker. Lezen waarom de teambaas van Mercedes dat wil? Klik hier!

