Zieke Verstappen spreekt FIA-gala toe, FIA en FOM tekenen Concorde Agreement | GPFans Special
Zieke Verstappen spreekt FIA-gala toe, FIA en FOM tekenen Concorde Agreement | GPFans Special
Vandaag werd het FIA-gala in Oezbekistan gehouden. Het is het moment waarop de kampioenen van de FIA in het zonnetje worden gezet. Dit en meer nieuws vind je in de nieuwste editie van de GPFans Recap.
Max Verstappen liet weten dat hij niet afreist naar Oezbekistan vanwege een griepje. Mercedes-teambaas Toto Wolff onthult dat hij het aantal klantenteams op termijn wil terugschroeven en de FIA en de FOM hebben hun krabbel gezet onder de nieuwste Concorde Agreement. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 12 december.
Verstappen laat videoboodschap achter op FIA-gala: "Hele grote felicitatie richting McLaren"
Hoewel Max Verstappen niet aanwezig is in Oezbekistan bij het FIA-gala, heeft de Nederlander wel een videoboodschap achtergelaten. Het gala werd om 19:00 uur Nederlandse tijd officieel uitgezonden, maar is eerder vanmiddag al opgenomen. De boodschap van Verstappen lezen? Klik hier!
Driessen: "Seizoensfinale was doorgestoken kaart, er moest een Engelsman winnen'
De Grand Prix van Abu Dhabi werd zondag de race waarin Lando Norris eindelijk zijn langgekoesterde droom in vervulling zag gaan met het pakken van zijn eerste wereldtitel. Volgens Valentijn Driessen was de laatste race van het jaar allemaal doorgestoken kaart. De hele verklaring van Driessen lezen? Klik hier!
Kan Verstappen net als Hamilton in 2021 gestraft worden voor het overslaan van FIA-gala?
Max Verstappen heeft zich vrijdag ziekgemeld en zal dus niet aanwezig zijn bij het FIA-gala in Oezbekistan. Lewis Hamilton meldde zich in 2021 ook af bij het evenement, maar de Engelsman kreeg destijds een boete voor het verstek laten gaan van het feestje. Zit een straf er mogelijk in? Klik hier om alles erover te lezen!
FIA en F1 tekenen nieuwe Concorde Agreement: FIA krijgt extra financiële middelen
De FIA en de Formule 1 zijn er na maanden van onderhandelen uit en hebben vrijdag het nieuwe Concorde Agreement gepresenteerd. Eerder dit jaar werd al een voorlopig akkoord bereikt, maar er moesten nog enkele punten worden uitgewerkt, zoals de structuur van regelwijzigingen en de financiering van de FIA. Alles lezen over het nieuwe akkoord? Klik hier!
Wolff wil aantal klantenteams Mercedes in de Formule 1 terugschroeven
Mercedes-teambaas Toto Wolff wil in de toekomst het aantal klantenteams terugschroeven. Volgend jaar worden er vier renstallen aangedreven door krachtbronnen van Duitse makelij. Maar dat aantal moet omlaag, aldus de Oostenrijker. Lezen waarom de teambaas van Mercedes dat wil? Klik hier!
Gerelateerd
Net binnen
Zieke Verstappen spreekt FIA-gala toe, FIA en FOM tekenen Concorde Agreement | GPFans Special
- 11 minuten geleden
Doohan zet social media op zwart na vierde crash op Suzuka
- 56 minuten geleden
VIDEO | McLaren heeft Verstappen geholpen in titelstrijd l GPFans Raceteam
- 1 uur geleden
- 1
Norris vloekt tijdens speech op FIA-gala en wordt onderbroken door FIA-president
- 1 uur geleden
- 4
Verstappen wint actie van het jaar met inhaalmanouvere op Piastri in Imola
- 2 uur geleden
- 1
Hier kun je het FIA-gala bekijken waar Norris aanwezig is
- 2 uur geleden
- 6
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- Gisteren 09:40
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december