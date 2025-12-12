De Grand Prix van Abu Dhabi werd zondag de race waarin Lando Norris eindelijk zijn langgekoesterde droom in vervulling zag gaan met het pakken van zijn eerste wereldtitel. Volgens Valentijn Driessen was de laatste race van het jaar allemaal doorgestoken kaart.

Na de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort had Verstappen wel genoeg gezien en dacht hij dat hij in ieder geval in 2025 niet zijn vijfde wereldtitel zou gaan pakken. Sindsdien is er echter een hoop veranderd. Red Bull wist plotseling de code tot de auto te kraken, verbeterde de snelheid, verkleinde het gat naar McLaren en zorgde er daarmee ook indirect voor dat de grote concurrent steeds meer foutjes ging maken. Uiteindelijk mocht Verstappen in de laatste race van het jaar nog altijd dromen van het pakken van zijn vijfde wereldtitel. Het kwam echter niet zover.

Twee punten misgelopen

Norris wist namelijk precies te doen wat hij moest doen door als derde over de streep te worden. Daarmee pakte hij, ondanks de overwinning van Verstappen, zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan. Het ging precies volgens de voorspelling van Driessen, die er normaal om bekend staat altijd zijn voorspellingen te verprutsen. Zo ging hij al meermaals de mist in met voorspellingen van Ajax en het Nederlands voetbalelftal, waarbij vaak net het tegenovergestelde gebeurde van wat hij verwachtte: "Als het niet over voetbal gaat, heb ik heel vaak gelijk", zo vertelt hij bij Vandaag Inside.

Doorgestoken kaart

Volgens de voetbalchef van De Telegraaf was sowieso de laatste race van het jaar een hoop gebakken lucht: "Dat is natuurlijk allemaal doorgestoken kaart. Dit zijn Amerikanen en die willen gewoon spanning en sensatie tot de laatste minuut. Die houden er niet van als er iets drie races van te voren is beslist. Er kwamen ineens allemaal rare straffen. Toen er een keer gestraft moest worden [tijdens de actie op Tsunoda], toen werd er niet gestraft. Er moest gewoon een Engelsman winnen", stelt de journalist. "Alles is al verkocht?", vraagt presentator Wilfred Genee. "Ja", besluit Driessen helder.

