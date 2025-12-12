Driessen: "Seizoensfinale was doorgestoken kaart, er moest een Engelsman winnen'
Driessen: "Seizoensfinale was doorgestoken kaart, er moest een Engelsman winnen'
De Grand Prix van Abu Dhabi werd zondag de race waarin Lando Norris eindelijk zijn langgekoesterde droom in vervulling zag gaan met het pakken van zijn eerste wereldtitel. Volgens Valentijn Driessen was de laatste race van het jaar allemaal doorgestoken kaart.
Na de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort had Verstappen wel genoeg gezien en dacht hij dat hij in ieder geval in 2025 niet zijn vijfde wereldtitel zou gaan pakken. Sindsdien is er echter een hoop veranderd. Red Bull wist plotseling de code tot de auto te kraken, verbeterde de snelheid, verkleinde het gat naar McLaren en zorgde er daarmee ook indirect voor dat de grote concurrent steeds meer foutjes ging maken. Uiteindelijk mocht Verstappen in de laatste race van het jaar nog altijd dromen van het pakken van zijn vijfde wereldtitel. Het kwam echter niet zover.
Twee punten misgelopen
Norris wist namelijk precies te doen wat hij moest doen door als derde over de streep te worden. Daarmee pakte hij, ondanks de overwinning van Verstappen, zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan. Het ging precies volgens de voorspelling van Driessen, die er normaal om bekend staat altijd zijn voorspellingen te verprutsen. Zo ging hij al meermaals de mist in met voorspellingen van Ajax en het Nederlands voetbalelftal, waarbij vaak net het tegenovergestelde gebeurde van wat hij verwachtte: "Als het niet over voetbal gaat, heb ik heel vaak gelijk", zo vertelt hij bij Vandaag Inside.
Doorgestoken kaart
Volgens de voetbalchef van De Telegraaf was sowieso de laatste race van het jaar een hoop gebakken lucht: "Dat is natuurlijk allemaal doorgestoken kaart. Dit zijn Amerikanen en die willen gewoon spanning en sensatie tot de laatste minuut. Die houden er niet van als er iets drie races van te voren is beslist. Er kwamen ineens allemaal rare straffen. Toen er een keer gestraft moest worden [tijdens de actie op Tsunoda], toen werd er niet gestraft. Er moest gewoon een Engelsman winnen", stelt de journalist. "Alles is al verkocht?", vraagt presentator Wilfred Genee. "Ja", besluit Driessen helder.
Gerelateerd
Net binnen
Mohammed Ben Sulayem herkozen als president van de FIA
- 1 uur geleden
- 15
Rechtszaak kan winst Ben Sulayem nog terugdraaien
- 8 minuten geleden
- 1
Verstappen ontbreekt vanavond bij FIA-gala in Oezbekistan
- 58 minuten geleden
- 5
Sky Sports-analist deelt anekdote over "keiharde" Helmut Marko
- 1 uur geleden
Wolff wil aantal klantenteams Mercedes in de Formule 1 terugschroeven
- 2 uur geleden
- 7
Mekies: 'Verstappen is de beste en duurste sensor in de auto'
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- Gisteren 09:40
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december