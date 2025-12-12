Mercedes-teambaas Toto Wolff wil in de toekomst het aantal klantenteams terugschroeven. Volgend jaar worden er vier renstallen aangedreven door krachtbronnen van Duitse makelij. Maar dat aantal moet omlaag, aldus de Oostenrijker.

Mercedes is sinds jaar en dag een grote speler op de motorenmarkt in de Formule 1. De Duitse grootmacht rijdt logischerwijs met een krachtbron van eigen makelij, maar is ook de grootste leverancier op de Formule 1-grid. Volgend seizoen worden er motoren geleverd aan Williams, Alpine en McLaren, waarmee vier van de elf teams met Mercedes-motoren zullen rijden. Aston Martin maakt ondertussen de overstap naar Honda-krachtbronnen. Het leveren van motoren is financieel aantrekkelijk, maar brengt ook risico's met zich mee. Zo werd in 2024 vierde bij de constructeurs en eindigden ze dit jaar op de tweede stek, terwijl klantenteam McLaren er in beide jaren met de titel vandoor ging.

Aantal klantenteams terugschroeven

Wolff is voornemens om het aantal klantenteams in de toekomst daarom terug te schroeven: "Op dit moment is het onze intentie om, zoals besproken met Ola Kallenius, het aantal klantenteams dat wij een motor leveren, te verminderen in de volgende cyclus", citeert Onestopstrategy. "Het ideale aantal is twee of drie, zou ik zeggen. Het hangt ervan af hoe de nieuwe reglementen uitpakken. Of ze relatief eenvoudig zijn, of niet. En ook van wat we denken te kunnen leren van het leveren aan meerdere teams, terwijl we nog een aantal projecten van tevoren moeten definiëren."

Geen vier teams meer

De teambaas van Mercedes vervolgt: "Als je Honda bent, moet je vier of vijf motoren leveren. Als je meerdere teams van motoren voorziet, betekent dat ook een langere levertijd en een langere productiecyclus. In de toekomst zullen er geen vier teams meer zijn die door Mercedes worden aangedreven."

