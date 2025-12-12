Hoewel Max Verstappen niet aanwezig is in Oezbekistan bij het FIA-gala, heeft de Nederlander wel een videoboodschap achtergelaten. Het gala wordt om 19:00 uur Nederlandse tijd officieel uitgezonden, maar is eerder vanmiddag al opgenomen.

Verstappen liet eerder op vrijdag weten dat hij er niet bij kon zijn en geeft in de video aan dat de doktoren hem hebben geadviseerd om niet te vliegen. Het festijn gaat uiteraard gewoon door, maar dan zonder de viervoudig kampioen.

Verstappen feliciteert de kampioenen van de FIA

Wel heeft Verstappen een videoboodschap ingesproken waarin hij de nodige felicitaties uitdeelt: "Het spijt me dat ik er vanavond niet bij kan zijn. De doktoren hebben me verboden om te vliegen. Ik wil allereerst onze president Mohammed Ben Sulayem feliciteren met zijn herverkiezing. Ik ben er zeker van dat er spannende tijden aankomen." Ook richt hij zich tot de kampioenen: "Daarnaast wil ik alle winnaars daar feliciteren. Ik weet dat iedereen keihard werkt voor succes en ga van de avond genieten."

Strijd tegen McLaren

Verstappen zag afgelopen zondag de wereldtitel in de Formule 1 richting Lando Norris gaan, en ook daarop blikt hij terug: "Daarnaast in mijn eigen kampioenschap een hele grote felicitatie richting McLaren en in het bijzonder Lando. Jullie hebben een ongelooflijk seizoen gehad en het was heel cool om tegen jullie te racen tot het einde."

