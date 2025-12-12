close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen

Verstappen laat videoboodschap achter op FIA-gala: "Hele grote felicitatie richting McLaren"

Verstappen laat videoboodschap achter op FIA-gala: "Hele grote felicitatie richting McLaren"

Remy Ramjiawan
Verstappen

Hoewel Max Verstappen niet aanwezig is in Oezbekistan bij het FIA-gala, heeft de Nederlander wel een videoboodschap achtergelaten. Het gala wordt om 19:00 uur Nederlandse tijd officieel uitgezonden, maar is eerder vanmiddag al opgenomen.

Verstappen liet eerder op vrijdag weten dat hij er niet bij kon zijn en geeft in de video aan dat de doktoren hem hebben geadviseerd om niet te vliegen. Het festijn gaat uiteraard gewoon door, maar dan zonder de viervoudig kampioen.

Verstappen feliciteert de kampioenen van de FIA

Wel heeft Verstappen een videoboodschap ingesproken waarin hij de nodige felicitaties uitdeelt: "Het spijt me dat ik er vanavond niet bij kan zijn. De doktoren hebben me verboden om te vliegen. Ik wil allereerst onze president Mohammed Ben Sulayem feliciteren met zijn herverkiezing. Ik ben er zeker van dat er spannende tijden aankomen." Ook richt hij zich tot de kampioenen: "Daarnaast wil ik alle winnaars daar feliciteren. Ik weet dat iedereen keihard werkt voor succes en ga van de avond genieten."

Strijd tegen McLaren

Verstappen zag afgelopen zondag de wereldtitel in de Formule 1 richting Lando Norris gaan, en ook daarop blikt hij terug: "Daarnaast in mijn eigen kampioenschap een hele grote felicitatie richting McLaren en in het bijzonder Lando. Jullie hebben een ongelooflijk seizoen gehad en het was heel cool om tegen jullie te racen tot het einde."

Gerelateerd

Max Verstappen FIA-gala

Net binnen

Zieke Verstappen spreekt FIA-gala toe, FIA en FOM tekenen Concorde Agreement | GPFans Special
GPFans Special

Zieke Verstappen spreekt FIA-gala toe, FIA en FOM tekenen Concorde Agreement | GPFans Special

  • 11 minuten geleden
Doohan zet social media op zwart na vierde crash op Suzuka
Jack Doohan

Doohan zet social media op zwart na vierde crash op Suzuka

  • 56 minuten geleden
VIDEO | McLaren heeft Verstappen geholpen in titelstrijd l GPFans Raceteam
VIDEO

VIDEO | McLaren heeft Verstappen geholpen in titelstrijd l GPFans Raceteam

  • 1 uur geleden
  • 1
 Norris vloekt tijdens speech op FIA-gala en wordt onderbroken door FIA-president
Lando Norris

Norris vloekt tijdens speech op FIA-gala en wordt onderbroken door FIA-president

  • 1 uur geleden
  • 4
 Verstappen wint actie van het jaar met inhaalmanouvere op Piastri in Imola
Actie van het jaar

Verstappen wint actie van het jaar met inhaalmanouvere op Piastri in Imola

  • 2 uur geleden
  • 1
 Hier kun je het FIA-gala bekijken waar Norris aanwezig is
FIA-gala

Hier kun je het FIA-gala bekijken waar Norris aanwezig is

  • 2 uur geleden
  • 6
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
400.000+ views

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

  • Gisteren 09:40
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x