Verstappen laat videoboodschap achter op FIA-gala: "Hele grote felicitatie richting McLaren"
Verstappen laat videoboodschap achter op FIA-gala: "Hele grote felicitatie richting McLaren"
Hoewel Max Verstappen niet aanwezig is in Oezbekistan bij het FIA-gala, heeft de Nederlander wel een videoboodschap achtergelaten. Het gala wordt om 19:00 uur Nederlandse tijd officieel uitgezonden, maar is eerder vanmiddag al opgenomen.
Verstappen liet eerder op vrijdag weten dat hij er niet bij kon zijn en geeft in de video aan dat de doktoren hem hebben geadviseerd om niet te vliegen. Het festijn gaat uiteraard gewoon door, maar dan zonder de viervoudig kampioen.
Verstappen feliciteert de kampioenen van de FIA
Wel heeft Verstappen een videoboodschap ingesproken waarin hij de nodige felicitaties uitdeelt: "Het spijt me dat ik er vanavond niet bij kan zijn. De doktoren hebben me verboden om te vliegen. Ik wil allereerst onze president Mohammed Ben Sulayem feliciteren met zijn herverkiezing. Ik ben er zeker van dat er spannende tijden aankomen." Ook richt hij zich tot de kampioenen: "Daarnaast wil ik alle winnaars daar feliciteren. Ik weet dat iedereen keihard werkt voor succes en ga van de avond genieten."
Strijd tegen McLaren
Verstappen zag afgelopen zondag de wereldtitel in de Formule 1 richting Lando Norris gaan, en ook daarop blikt hij terug: "Daarnaast in mijn eigen kampioenschap een hele grote felicitatie richting McLaren en in het bijzonder Lando. Jullie hebben een ongelooflijk seizoen gehad en het was heel cool om tegen jullie te racen tot het einde."
Gerelateerd
Net binnen
Zieke Verstappen spreekt FIA-gala toe, FIA en FOM tekenen Concorde Agreement | GPFans Special
- 11 minuten geleden
Doohan zet social media op zwart na vierde crash op Suzuka
- 56 minuten geleden
VIDEO | McLaren heeft Verstappen geholpen in titelstrijd l GPFans Raceteam
- 1 uur geleden
- 1
Norris vloekt tijdens speech op FIA-gala en wordt onderbroken door FIA-president
- 1 uur geleden
- 4
Verstappen wint actie van het jaar met inhaalmanouvere op Piastri in Imola
- 2 uur geleden
- 1
Hier kun je het FIA-gala bekijken waar Norris aanwezig is
- 2 uur geleden
- 6
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- Gisteren 09:40
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december