De FIA en de Formule 1 zijn er na maanden van onderhandelen uit en hebben vrijdag het nieuwe Concorde Agreement gepresenteerd. Eerder dit jaar werd al een voorlopig akkoord bereikt, maar er moesten nog enkele punten worden uitgewerkt, zoals de structuur van regelwijzigingen en de financiering van de FIA.

De sport heeft dus overeenstemming bereikt over het negende Concorde Agreement, een akkoord tussen de FOM, de elf teams en de FIA. Het oude akkoord liep van 2021 tot en met 2025; het nieuwe akkoord gaat aankomend seizoen in en loopt tot en met 2030. In het Concorde Agreement is vooral ingezet op verdere groei van de sport.

Artikel gaat verder onder video

Meer financiële middelen voor FIA

Er lijkt vooral meer geld richting de FIA te gaan, zo valt te lezen op Formula1.com: "Het stelt de FIA in staat om verder te investeren in verbeterde wedstrijdreglementen, wedstrijdleiding, stewards en technische expertise ten behoeve van het kampioenschap. Bovendien kan de sport blijven evolueren en spannende technologische innovaties en sportieve actie bieden aan fans, omroepen en partners, dit alles binnen een stabiel en gestructureerd regelgevingskader," schrijft het medium.

FOM blij met akkoord

Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, wijst op een belangrijke dag voor de koningsklasse: "Deze overeenkomst zorgt ervoor dat Formule 1 in de best mogelijke positie verkeert om wereldwijd verder te groeien. Ik wil de president van de FIA, Mohammed Ben Sulayem, en alle teams bedanken voor de samenwerking en de vastberadenheid om tijdens onze gesprekken de beste resultaten voor de hele sport te behalen. We hebben enorm veel om trots op te zijn, maar we richten ons ook op de kansen en het veelbelovende potentieel voor Formule 1 in de komende jaren," legt de Italiaan uit.

FIA-voorzitter wil moderniseren

De voorzitter van de FIA, Mohammed Ben Sulayem, die vrijdag voor een tweede termijn is verkozen, is eveneens in zijn nopjes: "Deze overeenkomst stelt ons in staat onze regelgevende, technologische en operationele capaciteiten verder te moderniseren, inclusief de ondersteuning van onze racedirecteuren, officials en de duizenden vrijwilligers wier expertise elke race mogelijk maakt. We zorgen ervoor dat Formule 1 voorop blijft lopen op het gebied van technologische innovatie en nieuwe normen stelt in de wereldwijde sport."

Formula 1, The FIA and all 11 teams have signed the 2026 Concorde Governance Agreement 🤝



The agreement ensures the key stakeholders in the sport are fully aligned on the fundamental commercial and governance structures for the next five years



More details 👉… pic.twitter.com/YAnj7HiyZ0 — Formula 1 (@F1) December 12, 2025

Gerelateerd