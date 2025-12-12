close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

VIDEO | McLaren heeft Verstappen geholpen in titelstrijd l GPFans Raceteam

Sebastiaan Kissing & Remy Ramjiawan

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00, mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Remy Ramjiawan.

