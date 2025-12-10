De laatste formaliteiten van het seizoen 2025 zijn grotendeels afgehandeld. De teams zijn vertrokken uit Abu Dhabi, en inmiddels heeft Helmut Marko ook meer verteld over zijn afscheid bij Red Bull Racing. Het belangrijkste nieuws van vandaag, kort samengevat, vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag gaf Helmut Marko tekst en uitleg over zijn plotselinge vertrek bij Red Bull Racing. De FIA heeft een aantal nieuwe regels opgesteld voor volgend jaar en deze bekendgemaakt. Daarnaast werd bekend dat fans die tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort een broodje hamburger bestelden, niet een volledig broodje met vlees kregen. Dit is de GPFans Recap van woensdag 10 december.

Marko niet gedwongen vertrokken bij Red Bull: "Had immers nog een contract tot 2026"

De 82-jarige Helmut Marko heeft de geruchten over zijn vertrek bij Red Bull Racing meegekregen en geeft in een gesprek met Sport.de duidelijkheid. Zo wil hij meteen rechtzetten dat hij niet gedwongen werd om een stapje terug te doen en legt hij uit dat het mislopen van de wereldtitel van Max Verstappen hem het laatste zetje richting zijn pensioen heeft gegeven. Deze hele reactie van Marko lezen? Klik hier!

FIA World Council keurt aanpassing rondom rode vlaggen goed en onthult 2027-testdagen

De FIA World Motor Sport Council heeft tijdens de jaarlijkse vergadering een aantal aanpassingen doorgevoerd. Voor de Formule 1 worden de regels omtrent rode vlaggen tijdens een sprintweekend aangepast, en ook zijn de testdagen voor 2027 in kaart gebracht. Alles lezen over de wijzigingen? Klik hier!

Verstappen uitgeroepen tot beste Formule 1-coureur van seizoen 2025

Lando Norris is dan wel de wereldkampioen van 2025, toch is Max Verstappen uitgeroepen tot de beste coureur afgelopen seizoen. Dat is wat de Formule 1 zelf aangeeft via de zogeheten Power Rankings. Daar staat de Red Bull Racing-coureur boven het duo van McLaren. Het hele artikel over de Power Rankings lezen? Klik hier!

Dutch GP serveerde hybride hamburgers zonder dat fans het wisten

Formule 1-fans die tijdens de Dutch Grand Prix een broodje hamburger bestelden, kregen deels een plantaardige versie voorgeschoteld, zonder dat zij dit wisten, zo meldt De Correspondent. Directeur Duurzaamheid van de Dutch GP, Dimitri Bonthuis, onthulde op North Sea Seaweed 2025 dat de helft van de burger uit vlees bestond, terwijl de andere helft uit zeewier bestond. Alles over de hamburgers van de Dutch Grand Prix lezen? Klik hier!

'Uitspraken Marko over Antonelli in Qatar waren de druppel voor Red Bull-top'

Helmut Marko vertrekt aan het eind van dit jaar bij Red Bull Racing. Volgens de Oostenrijker en het team is het vertrek op eigen initiatief, maar verschillende media melden dat de vork anders in de steel zit. Zo zou een incident in Qatar de emmer hebben doen overlopen bij de grote bazen. Alles lezen over de redenen waardoor Marko op straat zou zijn gezet? Klik hier!

