close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen uitgeroepen tot beste Formule 1-coureur van seizoen 2025

Verstappen uitgeroepen tot beste Formule 1-coureur van seizoen 2025

Vincent Bruins
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Lando Norris is dan wel de wereldkampioen van 2025, toch is Max Verstappen uitgeroepen tot de beste coureur afgelopen seizoen. Dat is wat de Formule 1 zelf aangeeft via de zogeheten Power Rankings. Daar staat de Red Bull Racing-coureur boven het duo van McLaren.

Bij de Power Rankings van de Formule 1 krijgt iedere coureur na een Grand Prix een bepaalde score tussen de 1,0 en de 10. Deze score komt voort uit een beoordeling van een panel van vijf juryleden. De auto van de coureur speelt geen rol, dus een podiumplek van Nico Hülkenberg wordt bijvoorbeeld als iets indrukwekkender beoordeeld dan een tweede plaats van Lando Norris. Uit de scores van de experts komt een gemiddelde en zo worden de Power Rankings bepaald.

De Power Rankings van Verstappen op een rijtje

In Spanje deed Verstappen het niet goed genoeg om een score te krijgen en in Oostenrijk kwam hij niet verder dan de openingsronde na een crash met Kimi Antonelli.

Grand PrixFinishpositieRanking
Australië28,8 (4e)
China48,4 (5e)
Japan110 (1e)
Bahrein67,4 (6e)
Saoedi-Arabië28,8 (2e)
Miami48,2 (3e)
Emilia-Romagna110 (1e)
Monaco48,2 (5e)
Spanje10
Canada28,4 (5e)
OostenrijkDNF
Groot-Brittannië57,2 (7e)
België48,6 (4e)
Hongarije96,4 (10e)
Nederland29,0 (3e)
Italië110 (1e)
Azerbeidzjan110 (1e)
Singapore28,8 (2e)
Verenigde Staten110 (1e)
Mexico-Stad38,0 (4e)
São Paulo39,6 (gedeeld 1e)
Las Vegas19,8 (1e)
Qatar19,2 (2e)
Abu Dhabi19,6 (1e)

Einduitslag

Als we dan het gemiddelde over het hele seizoen zien, komt Verstappen bovenaan terecht. Hij heeft dan het wereldkampioenschap verloren aan Norris, maar toch roept de Formule 1 hem uit tot de beste coureur van 2025.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 McLaren Lando Norris Oscar Piastri

Net binnen

Verstappen blijer met verlies 2025 dan winst 2024 en legt uit:
Max is tevreden

Verstappen blijer met verlies 2025 dan winst 2024 en legt uit: "Gek om te bedenken"

  • 23 minuten geleden
  • 1
 Grote vragen bij 2026-motoren: 'Hoe betrouwbaar zijn ze?' l GPFans Raceteam
GPFans Raceteam

Grote vragen bij 2026-motoren: 'Hoe betrouwbaar zijn ze?' l GPFans Raceteam

  • 51 minuten geleden
Verstappen uitgeroepen tot beste Formule 1-coureur van seizoen 2025
Power rankings

Verstappen uitgeroepen tot beste Formule 1-coureur van seizoen 2025

  • 1 uur geleden
  • 2
 Wanneer zijn de Formule 1-testdagen en waarom is dit deels achter gesloten deuren?
Testdagen Formule 1

Wanneer zijn de Formule 1-testdagen en waarom is dit deels achter gesloten deuren?

  • 1 uur geleden
Arabische tv lovend over Verstappen: 'Dit gaan jouw fans later aan hun kinderen vertellen'
Emotionele woorden in Abu Dhabi

Arabische tv lovend over Verstappen: 'Dit gaan jouw fans later aan hun kinderen vertellen'

  • 2 uur geleden
  • 1
 'Uitspraken Marko over Antonelli in Qatar waren de druppel voor Red Bull-top'
Helmut Marko

'Uitspraken Marko over Antonelli in Qatar waren de druppel voor Red Bull-top'

  • 2 uur geleden
  • 4
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x