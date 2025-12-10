Verstappen uitgeroepen tot beste Formule 1-coureur van seizoen 2025
Lando Norris is dan wel de wereldkampioen van 2025, toch is Max Verstappen uitgeroepen tot de beste coureur afgelopen seizoen. Dat is wat de Formule 1 zelf aangeeft via de zogeheten Power Rankings. Daar staat de Red Bull Racing-coureur boven het duo van McLaren.
Bij de Power Rankings van de Formule 1 krijgt iedere coureur na een Grand Prix een bepaalde score tussen de 1,0 en de 10. Deze score komt voort uit een beoordeling van een panel van vijf juryleden. De auto van de coureur speelt geen rol, dus een podiumplek van Nico Hülkenberg wordt bijvoorbeeld als iets indrukwekkender beoordeeld dan een tweede plaats van Lando Norris. Uit de scores van de experts komt een gemiddelde en zo worden de Power Rankings bepaald.
De Power Rankings van Verstappen op een rijtje
In Spanje deed Verstappen het niet goed genoeg om een score te krijgen en in Oostenrijk kwam hij niet verder dan de openingsronde na een crash met Kimi Antonelli.
|Grand Prix
|Finishpositie
|Ranking
|Australië
|2
|8,8 (4e)
|China
|4
|8,4 (5e)
|Japan
|1
|10 (1e)
|Bahrein
|6
|7,4 (6e)
|Saoedi-Arabië
|2
|8,8 (2e)
|Miami
|4
|8,2 (3e)
|Emilia-Romagna
|1
|10 (1e)
|Monaco
|4
|8,2 (5e)
|Spanje
|10
|–
|Canada
|2
|8,4 (5e)
|Oostenrijk
|DNF
|–
|Groot-Brittannië
|5
|7,2 (7e)
|België
|4
|8,6 (4e)
|Hongarije
|9
|6,4 (10e)
|Nederland
|2
|9,0 (3e)
|Italië
|1
|10 (1e)
|Azerbeidzjan
|1
|10 (1e)
|Singapore
|2
|8,8 (2e)
|Verenigde Staten
|1
|10 (1e)
|Mexico-Stad
|3
|8,0 (4e)
|São Paulo
|3
|9,6 (gedeeld 1e)
|Las Vegas
|1
|9,8 (1e)
|Qatar
|1
|9,2 (2e)
|Abu Dhabi
|1
|9,6 (1e)
Einduitslag
Als we dan het gemiddelde over het hele seizoen zien, komt Verstappen bovenaan terecht. Hij heeft dan het wereldkampioenschap verloren aan Norris, maar toch roept de Formule 1 hem uit tot de beste coureur van 2025.
