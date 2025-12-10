Helmut Marko vertrekt aan het eind van dit jaar bij Red Bull Racing. Volgens de Oostenrijker en het team is het vertrek op eigen initiatief, maar verschillende media melden dat de vork anders in de steel zit. Zo zou een incident in Qatar de emmer hebben doen overlopen bij de grote bazen.

Helmut Marko heeft een contract tot eind volgend jaar bij Red Bull Racing, maar na afloop van de race in Abu Dhabi afgelopen weekend, werd zijn toekomst plotseling onzeker. Op een vraag of hij volgend jaar weer van de partij zou zijn, liet de 82-jarige Oostenrijker optekenen dat hij dat nog niet zeker wist. Hij moest eerst nog gesprekken voeren met Red Bull-opperhoofd Oliver Mintzlaff, de opvolger van Dietrich Mateschitz. Op maandag bevestigde Red Bull Racing onder andere aan GPFans dat Marko inderdaad zou vertrekken, waarna Red Bull GmbH, het moederbedrijf achter het Formule 1-team, als eerst met een officieel statement naar buiten kwam.

Marko doet Dunne-verhaal af als onzin

In het statement werd door Marko zelf geschreven dat het zijn eigen beslissing is geweest om van het toneel te verdwijnen, maar niet veel later kwamen er verschillende verhalen naar buiten. Zo zou de talentenscout op eigen houtje McLaren-protegé Alex Dunne hebben vastgelegd voor het opleidingsprogramma van Red Bull Racing, terwijl hij op dat punt al wist dat de Red Bull-top hem geen geschikte kandidaat vond. Het contract zou daarom vervolgens weer zijn ontbonden, wat Red Bull enkele tonnen heeft gekost. Marko zelf heeft inmiddels gereageerd op dit verhaal en doet het af als onzin dat de wereld is ingebracht door de Britse pers.

Incident met Antonelli in Qatar

Maar nog altijd komen er nieuwe vermeende factoren in het verhaal naar bovendrijven. Zo schrijft PlanetF1: "Het ijs onder de voeten van Marko zou in Singapore nog dunner zijn geworden. Daar zou Chalerm Yoovidhya, het hoofd van de Thaise aandeelhouders van Red Bull, niet blij zijn geweest met een aantal aspecten van het gedrag van Marko in de paddock. De druppel die de emmer deed overlopen, waren naar verluidt de uitspraken die Marko deed na afloop van de Grand Prix van Qatar. Daar insinueerde hij op live televisie dat de negentienjarige Kimi Antonelli bewust titelkandidaat Lando Norris voorbij had gelaten in de voorlaatste ronde van de race."

Antonelli maakte in de voorlaatste ronde van de race in Qatar een foutje, waardoor Lando Norris de vierde plaats van de Mercedes-coureur overnam en Verstappen zo twee punten minder inliep. Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen, liet vervolgens over de boordradio aan de Nederlander weten dat het erop leek dat Mercedes Norris voorbij had laten gaan, maar uit de herhaling werd overduidelijk dat de jonge Italiaan een foutje maakte. Desalniettemin werd hij op social media direct onder vuur genomen door vermeende Verstappen-fans, en werd hij zelfs met de dood bedreigt.

Olie op het vuur

Niet veel later verscheen Marko live op televisie, en gooide hij olie op het vuur door eenzelfde soort boodschap te delen: "Op dat punt werd er op social media al hevige kritiek geuit op Antonelli, wat verder werd aangewakkerd door de opmerkingen van Marko", leest het artikel verder. "Het zou ertoe geleid hebben dat teambaas Laurent Mekies persoonlijk betrokken was bij het statement van het team dat later online kwam, waarin het excuses maakte." Op andere sites is te lezen dat ook Verstappen er persoonlijk op stond dat Marko zijn excuses zou aanbieden.

Grote impact op Antonelli

De impact was groot bij Antonelli, die zijn profielfoto op Instagram op zwart gooide. In Abu Dhabi was vervolgens te zien hoe hij aangeslagen was toen hij hoorde dat Verstappen het wereldkampioenschap op twee punten was misgelopen. Even later was te zien hoe Antonelli zijn excuses maakte bij Verstappen. De 28-jarige coureur stelde de jonge Italiaan gerust en zei onder andere dat alles helemaal oké is en hij zich nergens druk om hoefde te maken.

