De 82-jarige Helmut Marko heeft de geruchten over zijn vertrek bij Red Bull Racing meegekregen en geeft in een gesprek met Sport.de duidelijkheid. Zo wil hij meteen rechtzetten dat hij niet gedwongen werd om een stapje terug te doen en legt hij uit dat het mislopen van de wereldtitel van Max Verstappen hem het laatste zetje richting zijn pensioen heeft gegeven.

De afgelopen dagen was Marko veelvuldig onderwerp van gesprek. De voormalig adviseur van Red Bull Racing was sinds 2005 onderdeel van het team, maar heeft zijn contract, dat hem tot en met 2026 aan het team bond, ingeleverd. Ook de positie van race-engineer Gianpiero Lambiase leek even onzeker, maar Red Bull bevestigde dat hij nog steeds onderdeel van het Oostenrijkse team blijft.

Na verlies van titel was vertrek onafwendbaar

In het interview met het Duitse medium legt Marko uit dat binnen Red Bull alles op alles werd gezet om Verstappens vijfde titel te realiseren. Dat dit niet lukte, was toch een teleurstelling. "Ik had er sterk op gehoopt en geloofd dat we die vijfde wereldtitel zouden behalen," legt Marko uit. Na het vallen van de vlag en het moment dat Lando Norris definitief kampioen werd, was de beslissing om te stoppen genomen. "Dat was op de een of andere manier het moment waarop ik zei: dit is nu het juiste moment om te stoppen," zegt Marko.

Marko veegt geruchten van tafel

Er bestaan theorieën die wijzen op een mogelijk gedwongen vertrek van Marko bij Red Bull, waarin CEO Oliver Mintzlaff een rol zou hebben gespeeld en van Marko af wilde. De voormalig adviseur van het team stelt dat dit "helemaal niet" het geval was. "Ik had maandag in Dubai een ontmoeting met Oliver Mintzlaff. Daar heb ik mijn wens kenbaar gemaakt en na enkele discussies accepteerde hij dat, want ik had immers nog een contract tot 2026," legt Marko uit. Daarbij benadrukt hij dat beide partijen in goed overleg uit elkaar zijn gegaan.

