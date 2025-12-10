close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Hamburger, Dutch GP, socials

Dutch GP serveerde hybride hamburgers zonder dat fans het wisten

Dutch GP serveerde hybride hamburgers zonder dat fans het wisten

Remy Ramjiawan
Hamburger, Dutch GP, socials

Formule 1-fans die tijdens de Dutch Grand Prix een broodje hamburger bestelden, kregen deels een plantaardige versie voorgeschoteld, zonder dat zij dit wisten, zo meldt De Correspondent. Directeur Duurzaamheid van de Dutch GP, Dimitri Bonthuis, onthulde op North Sea Seaweed 2025 dat de helft van de burger uit vlees bestond, terwijl de andere helft uit zeewier bestond.

Tijdens de Dutch Grand Prix kunnen fans bij diverse standjes hun eten halen om het weekend door te komen. Tegenwoordig is er ook een assortiment met volledig plantaardige opties. Toch gaan vleeseters ervan uit dat de 'normale' hamburger nog volledig uit vlees bestaat, wat tijdens de 2025-editie in Zandvoort niet het geval was. Bezoekers die een burger bestelden, kregen een zogenaamde hybride burger.

Bewust stilgehouden

Dat de fans niet het volledige verhaal te horen kregen, werd bewust stilgehouden. "Simpel: onze fanbase bestaat uit petrolheads. Die hebben níks met duurzaamheid. Zodra we zeggen: ‘We proberen iets nieuws: 50-50-hamburgers, half vlees, half wier’, krijgen we 20.000 klachten. Zeggen we niks, dan gaat de enige klacht over de prijs. En dat horen we toch wel! Al delen we alles gratis uit," legt Bonthuis uit op het congres.

Niet alleen de 300.000 bezoekers van de Dutch Grand Prix kregen de hybride burger voorgeschoteld, ook de 2,5 miljoen bezoekers van de SAIL maakten hetzelfde mee.

Hadden de fans dit moeten weten?

410 stemmen

Gerelateerd

Zandvoort Dutch Grand Prix

Net binnen

FIA World Council keurt aanpassing rondom rode vlaggen goed en onthult 2027-testdagen
Aanpassing

FIA World Council keurt aanpassing rondom rode vlaggen goed en onthult 2027-testdagen

  • 14 minuten geleden
Marko niet gedwongen vertrokken bij Red Bull:
Helmut Marko

Marko niet gedwongen vertrokken bij Red Bull: "Had immers nog een contract tot 2026"

  • 58 minuten geleden
F1 Academy keert in 2026 terug naar Zandvoort tijdens laatste Dutch GP-weekend
F1 Academy

F1 Academy keert in 2026 terug naar Zandvoort tijdens laatste Dutch GP-weekend

  • 1 uur geleden
Dutch GP serveerde hybride hamburgers zonder dat fans het wisten
Dutch Grand Prix

Dutch GP serveerde hybride hamburgers zonder dat fans het wisten

  • 2 uur geleden
  • 8
 FIA-superlicentiepunten op de schop: IndyCar schuift richting F2-niveau
Superlicentiepunten

FIA-superlicentiepunten op de schop: IndyCar schuift richting F2-niveau

  • 3 uur geleden
Herbert: 'Verstappen is de dictator van de rijdersmarkt, iedereen moet opletten'
Max Verstappen

Herbert: 'Verstappen is de dictator van de rijdersmarkt, iedereen moet opletten'

  • 3 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x