Dutch GP serveerde hybride hamburgers zonder dat fans het wisten
Formule 1-fans die tijdens de Dutch Grand Prix een broodje hamburger bestelden, kregen deels een plantaardige versie voorgeschoteld, zonder dat zij dit wisten, zo meldt De Correspondent. Directeur Duurzaamheid van de Dutch GP, Dimitri Bonthuis, onthulde op North Sea Seaweed 2025 dat de helft van de burger uit vlees bestond, terwijl de andere helft uit zeewier bestond.
Tijdens de Dutch Grand Prix kunnen fans bij diverse standjes hun eten halen om het weekend door te komen. Tegenwoordig is er ook een assortiment met volledig plantaardige opties. Toch gaan vleeseters ervan uit dat de 'normale' hamburger nog volledig uit vlees bestaat, wat tijdens de 2025-editie in Zandvoort niet het geval was. Bezoekers die een burger bestelden, kregen een zogenaamde hybride burger.
Bewust stilgehouden
Dat de fans niet het volledige verhaal te horen kregen, werd bewust stilgehouden. "Simpel: onze fanbase bestaat uit petrolheads. Die hebben níks met duurzaamheid. Zodra we zeggen: ‘We proberen iets nieuws: 50-50-hamburgers, half vlees, half wier’, krijgen we 20.000 klachten. Zeggen we niks, dan gaat de enige klacht over de prijs. En dat horen we toch wel! Al delen we alles gratis uit," legt Bonthuis uit op het congres.
Niet alleen de 300.000 bezoekers van de Dutch Grand Prix kregen de hybride burger voorgeschoteld, ook de 2,5 miljoen bezoekers van de SAIL maakten hetzelfde mee.
