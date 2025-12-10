FIA World Council keurt aanpassing rondom rode vlaggen goed en onthult 2027-testdagen
De FIA World Motor Sport Council heeft tijdens de jaarlijkse vergadering een aantal aanpassingen doorgevoerd. Voor de Formule 1 worden de regels omtrent rode vlaggen tijdens een sprintweekend aangepast, en ook zijn de testdagen voor 2027 in kaart gebracht.
Eerder werd al bekend dat het FIA Superlicentiepuntensysteem voor de IndyCar is herzien. Zo worden er meer superlicentiepunten toegekend aan de top zes van het IndyCar-kampioenschap, om daarmee dichter bij het aantal punten van de Formule 2 te komen. Uiteindelijk moet een coureur 40 superlicentiepunten in drie jaar behalen om in aanmerking te komen voor deelname aan de Formule 1.
Rode vlag tijdens vrije training in sprintweekend
Daarnaast zijn er knopen doorgehakt over enkele regels binnen de Formule 1. Mocht er vanaf komend jaar tijdens de eerste en enige vrije training van een sprintweekend een rode vlag vallen, dan wordt de sessie verlengd, zodat de teams extra oefentijd krijgen. Tijdens een sprintweekend is die trainingssessie namelijk het enige moment waarop de teams hun afstelling optimaal kunnen testen.
Testdagen 2027-seizoen
Ook zijn de testdagen voor 2027 vastgesteld. Waar voor komend seizoen nog drie testperiodes zijn ingepland, een vijfdaagse shakedown in Barcelona en twee driedaagse tests in Bahrein, zal dit vanaf 2027 worden teruggebracht tot één testweek.
