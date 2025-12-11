Het team van Mercedes toonde afgelopen dinsdag tijdens de testdag in Abu Dhabi een prototype van de voorvleugel voor 2026, wat veel aandacht trok in de pitstraat. Komend seizoen maakt de Formule 1 gebruik van actieve aerodynamica, en niet alleen Mercedes heeft ermee getest in Abu Dhabi.

Komend jaar verdwijnt het Drag Reduction System (DRS), maar daarvoor in de plaats komt een override-mode. Ook de actieve aerodynamica moet ervoor zorgen dat vanaf volgend jaar inhaalacties beter kunnen worden ingezet. De teams zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van de onderdelen voor volgend jaar, en enkele teams namen daarom prototypes mee naar Abu Dhabi.

Artikel gaat verder onder video

Straight Line Mode-systeem

Afgelopen dinsdag vond de Pirelli-bandentest plaats op het Yas Marina Circuit, en de FIA had toestemming gegeven om bepaalde varianten van de voorvleugel toe te passen in Abu Dhabi. Kimi Antonelli mocht namens Mercedes met de mule-car rijden, waarbij op de voorvleugel een 'Straight Line Mode-systeem' was geïnstalleerd, zo meldt Autosport.com. Hiermee kon Mercedes op de rechte stukken de vleugel in een low-dragconfiguratie afstellen, terwijl deze in de bochten weer meer rechtop werd gezet om downforce te creëren. Het systeem lijkt daarmee op de actieve aerodynamica die komend jaar wordt gebruikt. Ook Ferrari had een andere variant van de voorvleugel meegenomen, al was daar van buitenaf niet veel van te zien.

Pirelli heeft ook baat bij data

Het testen met de prototypes was voor de teams niet alleen interessant om data te verzamelen voor volgend seizoen; ook bandenleverancier Pirelli kon meekijken hoe de banden reageerden op het systeem. "Het is ook nuttig voor ons, omdat je een auto zonder systeem kunt vergelijken met een auto met het systeem. Toen we de eerste test met Ferrari en het systeem deden, was het erg nuttig om deze test te begrijpen en te vergelijken met alle andere tests, qua belasting en prestaties, om de andere tests beter te begrijpen en representatiever te maken," aldus Pirelli-chef Mario Isola.

Gerelateerd