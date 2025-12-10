close global

Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing, Bahrain, generic

VIDEO | Red Bull reageert op geruchten over engineer Verstappen, Norris neemt startnummer één | GPFans Recap

VIDEO | Red Bull reageert op geruchten over engineer Verstappen, Norris neemt startnummer één | GPFans Recap

Dion de Brouwer

Red Bull laat officieel weten dat Lambiase en Verstappen bij elkaar blijven in 2026 en Lando Norris gaat volgend seizoen met nummer één op zijn McLaren rijden na het pakken van de wereldtitel in Abu Dhabi.

