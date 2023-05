Jan Bolscher

Max Verstappen is verheugd met het feit dat Red Bull-kopstuk Adrian Newey zijn contract bij de renstal heeft verlengd. Volgens de Nederlander is het goed om "het winnende team" bij elkaar te houden.

Newey is een levende legende in de Formule 1-paddock en wordt gezien als één van de beste ingenieurs uit de racewereld. De Brit is al jaren bij Red Bull Racing actief als Chief Technical Officer en heeft daarmee een zeer grote rol gespeeld in het succes van de formatie uit Milton Keynes. Zo komt het ontwerp van de momenteel dominante RB19 grotendeels uit zijn koker. De afgelopen maanden deden geruchten over zijn toekomst echter de ronde, omdat zijn huidige contract bij Red Bull Racing binnenkort ten einde loopt.

Goed nieuws voor Verstappen

Inmiddels hebben zowel teambaas Christian Horner als Red Bull-kopstuk Helmut Marko echter bevestigd dat Newey inmiddels zijn naam onder een nieuwe deal heeft gezet. En dat is goed nieuws, aldus Verstappen. "Niets zal invloed hebben op iets tot 2028, want ik heb een contract", wordt hij door Motorsport.com geciteerd na de vraag of zijn eigen toekomst verweven is met die van Newey. "Maar ik ben natuurlijk ontzettend blij dat Adrian blijft."

Doel voor de toekomst

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Maar dat geldt voor iedereen binnen het team, toch? Wanneer je het heel goed doet, wil je proberen die groep bij elkaar te houden. En dat is natuurlijk ook het doel van het team voor de toekomst." Red Bull Racing staat momenteel met 180 punten ruimschoots aan kop in het constructeurskampioenschap, gevolgd door Aston Martin met 87 punten en Mercedes met 76 punten.