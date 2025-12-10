close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
FIA-logo

FIA-superlicentiepunten op de schop: IndyCar schuift richting F2-niveau

FIA-superlicentiepunten op de schop: IndyCar schuift richting F2-niveau

Remy Ramjiawan
FIA-logo

De FIA gooit het aantal superlicentiepunten dat in de IndyCar kan worden verdiend op de schop en komt met een verhoging, zo meldt het World Motor Sport Council. Coureurs uit de Amerikaanse raceklasse kunnen daardoor eerder in aanmerking komen voor de FIA Superlicentie, die bijvoorbeeld nodig is om mee te mogen doen aan de Formule 1.

De afgelopen jaren was er kritiek op het aantal superlicentiepunten dat te behalen was in de IndyCar. Pato O’Ward kaartte in 2022 bij TopGear aan dat hij vond dat de IndyCar enorm werd onderschat, mede omdat er meer superlicentiepunten in de Formule 2 te verdienen zijn dan in de Amerikaanse raceklasse. Ook Zak Brown was destijds vocaal en stelde dat het onbegrijpelijk was dat de topcoureurs in de IndyCar niet makkelijker de overstap naar de Formule 1 kunnen maken.

Verhoging superlicentiepunten

Hoewel de aanpassing niet betekent dat er in de IndyCar evenveel superlicentiepunten als in de Formule 2 kunnen worden verdiend, worden er in het nieuwe systeem wel meer punten uitgedeeld aan de top zes. Zo krijgt de IndyCar-kampioen in het nieuwe systeem wederom 40 superlicentiepunten, maar de nummer twee krijgt er vijf meer dan voorheen en verdient 30 punten. Ook de nummer drie gaat er vijf punten op vooruit en verzamelt 25 punten aan het einde van het seizoen. De nummer vier behaalt 20 punten en de nummer vijf gaat met vijftien superlicentiepunten naar huis. De nummer zes van het kampioenschap krijgt in het nieuwe systeem twee punten meer dan voorheen en verdient er 10.

Nog steeds een verschil met Formule 2-kampioenschap

Ook in het nieuwe systeem leggen de IndyCar-coureurs het nog af tegen de Formule 2-coureurs. Zo krijgt de gehele top drie van het Formule 2-kampioenschap namelijk 40 superlicentiepunten bijgeschreven. De nummer vier pakt 30 punten en de nummer vijf gaat met 20 punten naar huis.

Gerelateerd

FIA IndyCar

Net binnen

FIA World Council keurt aanpassing rondom rode vlaggen goed en onthult 2027-testdagen
Aanpassing

FIA World Council keurt aanpassing rondom rode vlaggen goed en onthult 2027-testdagen

  • 12 minuten geleden
Marko niet gedwongen vertrokken bij Red Bull:
Helmut Marko

Marko niet gedwongen vertrokken bij Red Bull: "Had immers nog een contract tot 2026"

  • 55 minuten geleden
F1 Academy keert in 2026 terug naar Zandvoort tijdens laatste Dutch GP-weekend
F1 Academy

F1 Academy keert in 2026 terug naar Zandvoort tijdens laatste Dutch GP-weekend

  • 1 uur geleden
Dutch GP serveerde hybride hamburgers zonder dat fans het wisten
Dutch Grand Prix

Dutch GP serveerde hybride hamburgers zonder dat fans het wisten

  • 2 uur geleden
  • 8
 FIA-superlicentiepunten op de schop: IndyCar schuift richting F2-niveau
Superlicentiepunten

FIA-superlicentiepunten op de schop: IndyCar schuift richting F2-niveau

  • 3 uur geleden
Herbert: 'Verstappen is de dictator van de rijdersmarkt, iedereen moet opletten'
Max Verstappen

Herbert: 'Verstappen is de dictator van de rijdersmarkt, iedereen moet opletten'

  • 3 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x