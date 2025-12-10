FIA-superlicentiepunten op de schop: IndyCar schuift richting F2-niveau
De FIA gooit het aantal superlicentiepunten dat in de IndyCar kan worden verdiend op de schop en komt met een verhoging, zo meldt het World Motor Sport Council. Coureurs uit de Amerikaanse raceklasse kunnen daardoor eerder in aanmerking komen voor de FIA Superlicentie, die bijvoorbeeld nodig is om mee te mogen doen aan de Formule 1.
De afgelopen jaren was er kritiek op het aantal superlicentiepunten dat te behalen was in de IndyCar. Pato O’Ward kaartte in 2022 bij TopGear aan dat hij vond dat de IndyCar enorm werd onderschat, mede omdat er meer superlicentiepunten in de Formule 2 te verdienen zijn dan in de Amerikaanse raceklasse. Ook Zak Brown was destijds vocaal en stelde dat het onbegrijpelijk was dat de topcoureurs in de IndyCar niet makkelijker de overstap naar de Formule 1 kunnen maken.
Verhoging superlicentiepunten
Hoewel de aanpassing niet betekent dat er in de IndyCar evenveel superlicentiepunten als in de Formule 2 kunnen worden verdiend, worden er in het nieuwe systeem wel meer punten uitgedeeld aan de top zes. Zo krijgt de IndyCar-kampioen in het nieuwe systeem wederom 40 superlicentiepunten, maar de nummer twee krijgt er vijf meer dan voorheen en verdient 30 punten. Ook de nummer drie gaat er vijf punten op vooruit en verzamelt 25 punten aan het einde van het seizoen. De nummer vier behaalt 20 punten en de nummer vijf gaat met vijftien superlicentiepunten naar huis. De nummer zes van het kampioenschap krijgt in het nieuwe systeem twee punten meer dan voorheen en verdient er 10.
Nog steeds een verschil met Formule 2-kampioenschap
Ook in het nieuwe systeem leggen de IndyCar-coureurs het nog af tegen de Formule 2-coureurs. Zo krijgt de gehele top drie van het Formule 2-kampioenschap namelijk 40 superlicentiepunten bijgeschreven. De nummer vier pakt 30 punten en de nummer vijf gaat met 20 punten naar huis.
