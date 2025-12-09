Marko vertrekt officieel bij Red Bull, Oostenrijks team geeft cruciale Lambiase-update | GPFans Recap

Enkele dagen na de verloren seizoensfinale voor Red Bull Racing is er nog een hoop gebeurd binnen het team. Helmut Marko is namelijk vertrokken als adviseur bij de Oostenrijkse formatie. Een groot nieuwtje, waarover we je onder meer bijpraten in deze GPFans Recap.

De dinsdag stond volledig in het teken van Red Bull Racing: er was een hoop te doen rondom alle personele zaken. Helmut Marko kwam officieel naar buiten met nieuws: hij gaat zijn rol als adviseur bij de Oostenrijkse formatie naast zich neerleggen. Daarmee komt er een einde aan een tijdperk van twintig jaar en verdwijnt een vertrouweling van Max Verstappen. Ondertussen was er dan wel weer goed nieuws over die andere vertrouweling: Gianpiero Lambiase.

Artikel gaat verder onder video

Albers: 'Kans is groot dat Ferrari in 2027 bod doet op Verstappen'

Christijan Albers, voormalig F1-coureur, heeft gesuggereerd dat Ferrari in de toekomst mogelijk een bod zal doen op Max Verstappen. Albers ziet het team van Ferrari als een serieuze kandidaat om Verstappen in te lijven, gezien hun financiële mogelijkheden. “Ik denk dat de kans best groot is dat als Ferrari een keer wat wil doen, bijvoorbeeld in 2027, dat ze dan weleens een bod kunnen neerleggen,” aldus Albers in de Formule 1-podcast van De Telegraaf na de Grand Prix van Abu Dhabi. Meer lezen over de reactie van Christijan Albers? Klik hier!

Sky Sports-analisten twisten over Verstappen na 'respectloze' uitspraak: "Om dít te zeggen..."

Max Verstappen zit tijdens het Formule 1-seizoen 2027 hoe dan ook in de beste auto, concludeerden twee analisten van Sky Sports F1 na de seizoensfinale in Abu Dhabi. Krijgt Red Bull Racing de nieuwe technische reglementen niet onder de knie, dan verwacht de Britse media al gauw een transfer. Martin Brundle vond deze analyse echter respectloos richting de andere teams en coureurs. Meer lezen over de discussie bij Sky Sports? Klik hier!

Related image

Update: Red Bull laat officieel weten dat Lambiase en Verstappen bij elkaar blijven in 2026

Gianpiero Lambiase was in tranen na afloop van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Niet per se omdat Max Verstappen het wereldkampioenschap had verloren aan Lando Norris, maar ook omdat het persoonlijk een erg zwaar jaar is geweest voor de race-engineer. Er werd gespeculeerd dat hij een nieuwe rol zou krijgen bij Red Bull Racing, maar de Oostenrijkse formatie heeft nu aan GPFans laten weten dat hij gewoon aanblijft als engineer van Verstappen. Meer lezen over het Gianpiero Lambiase-nieuws? Klik hier!

BREAKING: Red Bull GmbH bevestigt vertrek van hoofdadviseur Helmut Marko

Verschillende media meldden het al de afgelopen dagen, maar Red Bull GmbH heeft het zojuist bevestigd: Helmut Marko vertrekt. De hoofdadviseur speelde twee decennia een instrumentale rol als ontdekker van uiteindelijk zeer succesvolle Formule 1-coureurs, zoals Sebastian Vettel en Max Verstappen. Meer lezen over het grote Helmut Marko-nieuws? Klik hier!

Related image

Verstappen laat van zich horen na vertrek Marko: "Voor altijd dankbaar"

Helmut Marko gaat officieel vertrekken bij het team van Red Bull Racing nadat het de afgelopen dagen er al op leek dat de Oostenrijker zijn rol bij het team ging neerleggen. Max Verstappen heeft nu via zijn eigen kanalen gereageerd op het verliezen van de man die hem naar de Formule 1 haalde. "Bedankt voor alles, Helmut. We hebben samen alles bereikt waar we ooit van gedroomd hebben. Ik ben je eeuwig dankbaar voor je vertrouwen in mij", zo luidt de korte boodschap van Verstappen. Meer lezen over de reactie van Max Verstappen? Klik hier!

Gerelateerd