Verschillende media meldden het al de afgelopen dagen, maar Red Bull GmbH heeft het zojuist bevestigd: Helmut Marko vertrekt. De hoofdadviseur speelde twee decennia een instrumentale rol als ontdekker van uiteindelijk zeer succesvolle Formule 1-coureurs, zoals Sebastian Vettel en Max Verstappen.
Marko won in 1971 de 24 Uur van Le Mans samen met Gijs van Lennep en reed twee halve seizoenen in de koningsklasse met BRM. Eind jaren tachtig stopte hij als coureur, maar bleef volop actief in autosport als manager van verschillende Oostenrijkse coureurs, zoals Gerhard Berger. Hij zette zijn eigen Formule 3- en Formule 3000-team op, RSM Marko. In 1999 ging het team een samenwerking aan met Red Bull en het werd de officiële juniorformatie van de energiedrankfabrikant. Naast hoofd van het opleidingsprogramma van Red Bull werd Marko vanaf 2005 de hoofdadviseur van het F1-team.
Coureurs bij Red Bull dankzij Marko
Volgens Red Bull overzag Marko de Formule 1-carrière van deze achttien coureurs. Vettel en Verstappen hebben ieder vier wereldkampioenschappen gewonnen met de energiedrankfabrikant.
|Coureur
|Seizoenen actief in F1
met Red Bull of zusterteam
|Christian Klien
|2005-2006
|Vitantonio Liuzzi
|2005-2007
|Scott Speed
|2006-2007
|Sebastian Vettel
|2007-2014
|Jaime Alguersuari
|2009-2011
|Sébastien Buemi
|2009-2011
|Jean-Éric Vergne
|2011-2014
|Daniel Ricciardo
|2012-2018
|Max Verstappen
|2015-heden
|Carlos Sainz
|2015-2017
|Brendon Hartley
|2017-2018
|Pierre Gasly
|2017-2022
|Alexander Albon
|2019-2020
|Yuki Tsunoda
|2021-2025
|Sergio Pérez
|2021-2024
|Liam Lawson
|2023-heden
|Isack Hadjar
|2025-heden
|Arvid Lindblad
|vanaf 2026
Statement van Marko
"Ik ben al zestig jaar actief in de autosport en de afgelopen twintig jaar bij Red Bull waren een buitengewoon en uiterst succesvol avontuur", laat Marko weten. "Het was een fantastische tijd waarin ik zoveel getalenteerde mensen heb mogen helpen vormgeven en delen. Alles wat we samen hebben opgebouwd en bereikt, vervult me met trots. Het nipt missen van het wereldkampioenschap dit seizoen heeft me diep geraakt en me duidelijk gemaakt dat dit voor mij persoonlijk het juiste moment is om dit zeer lange, intense en succesvolle hoofdstuk af te sluiten. Ik wens het hele team blijvend succes en ben ervan overtuigd dat ze volgend jaar weer voor beide wereldtitels zullen strijden."
