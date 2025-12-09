Verstappen laat van zich horen na vertrek Marko: "Voor altijd dankbaar"
Verstappen laat van zich horen na vertrek Marko: "Voor altijd dankbaar"
Helmut Marko gaat officieel vertrekken bij het team van Red Bull Racing nadat het de afgelopen dagen er al op leek dat de Oostenrijker zijn rol bij het team ging neerleggen. Max Verstappen heeft nu via zijn eigen kanalen gereageerd op het verliezen van de man die hem naar de Formule 1 haalde.
Hoewel Marko nog altijd over een doorlopend contract beschikte bij het Oostenrijkse Red Bull, liet hij na het verliezen van de wereldtitel afgelopen weekend in Abu Dhabi plotseling twijfels doorschemeren over zijn toekomst. De teleurstelling op dat moment was groot bij de man die al twintig jaar fungeerde bij het team. Marko liet optekenen de komende dagen serieus te gaan nadenken over zijn toekomst bij de renstal waar hij zoveel grote successen boekte. Op dinsdag werd dan eindelijk duidelijk wat zijn besluit is geworden.
Verstappen geeft eerste reactie
Marko zal dus na jarenlange trouwe dienst zijn functie bij Red Bull neer gaan leggen. Hij was uiteindelijk de man die zat achter de ontdekking van Verstappen en gaf hem de kans om op zeer jonge leeftijd de overstap naar de koningsklasse te maken. Een actie waar niemand ooit spijt van zal hebben gehad: onder zijn vleugels groeide Verstappen uit tot grootheid in de sport en viervoudig wereldkampioen. De Nederlander reageert nu voor het eerst op het vertrek van zijn vertrouwenspersoon: "Bedankt voor alles, Helmut. We hebben samen alles bereikt waar we ooit van gedroomd hebben. Ik ben je eeuwig dankbaar voor je vertrouwen in mij", zo luidt de korte boodschap van Verstappen.
Gerelateerd
Net binnen
Marko vertrekt officieel bij Red Bull, Oostenrijks team geeft cruciale Lambiase-update | GPFans Recap
- 23 minuten geleden
Overzicht podiumplaatsen: dit is het eindklassement over 2025
- 1 uur geleden
- 2
Marko vertelt over eerste reactie Verstappen: "Hij reageerde behoorlijk verdrietig"
- 1 uur geleden
- 3
Crawford snelste tijdens F1-testdag in Abu Dhabi, Antonelli snelst in 'nieuwe auto'
- 2 uur geleden
Verstappen laat van zich horen na vertrek Marko: "Voor altijd dankbaar"
- 3 uur geleden
- 3
Verstappen opnieuw bovenaan in laatste Power Rankings van 2025 | F1 Shorts
- Vandaag 18:11
- 44
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november