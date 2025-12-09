Helmut Marko gaat officieel vertrekken bij het team van Red Bull Racing nadat het de afgelopen dagen er al op leek dat de Oostenrijker zijn rol bij het team ging neerleggen. Max Verstappen heeft nu via zijn eigen kanalen gereageerd op het verliezen van de man die hem naar de Formule 1 haalde.

Hoewel Marko nog altijd over een doorlopend contract beschikte bij het Oostenrijkse Red Bull, liet hij na het verliezen van de wereldtitel afgelopen weekend in Abu Dhabi plotseling twijfels doorschemeren over zijn toekomst. De teleurstelling op dat moment was groot bij de man die al twintig jaar fungeerde bij het team. Marko liet optekenen de komende dagen serieus te gaan nadenken over zijn toekomst bij de renstal waar hij zoveel grote successen boekte. Op dinsdag werd dan eindelijk duidelijk wat zijn besluit is geworden.

Verstappen geeft eerste reactie

Marko zal dus na jarenlange trouwe dienst zijn functie bij Red Bull neer gaan leggen. Hij was uiteindelijk de man die zat achter de ontdekking van Verstappen en gaf hem de kans om op zeer jonge leeftijd de overstap naar de koningsklasse te maken. Een actie waar niemand ooit spijt van zal hebben gehad: onder zijn vleugels groeide Verstappen uit tot grootheid in de sport en viervoudig wereldkampioen. De Nederlander reageert nu voor het eerst op het vertrek van zijn vertrouwenspersoon: "Bedankt voor alles, Helmut. We hebben samen alles bereikt waar we ooit van gedroomd hebben. Ik ben je eeuwig dankbaar voor je vertrouwen in mij", zo luidt de korte boodschap van Verstappen.

Thank you, Helmut 🙏



We’ve achieved everything we ever dreamed of together. I’m forever grateful for your belief in me 🙌 pic.twitter.com/MKwsF5cRva — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 9, 2025

