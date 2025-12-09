close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Nico Rosberg and Martin Brundle on an F1 gridwalk with Jos Verstappen between them

Martin Brundle 'vreesde' voor knal van Jos Verstappen na interview op startgrid

Martin Brundle 'vreesde' voor knal van Jos Verstappen na interview op startgrid

Jan Bolscher
Nico Rosberg and Martin Brundle on an F1 gridwalk with Jos Verstappen between them

Martin Brundle heeft teruggeblikt op een aantal van de meest ongemakkelijke momenten tijdens zijn grid walks van het afgelopen jaar, en haalt daarbij onder andere een moment met Jos Verstappen aan.

Martin Brundle is één van de bekendste Formule 1-verslaggevers in de paddock, onder andere vanwege zijn welbekende grid walks. Vlak voor aanvang van de race loopt hij live op beeld namens Sky Sports over de startgrid, waarbij hij in het wilde weg teambazen, coureurs en bekendheden aanspreekt. En met name die laatste categorie zorgt vaak voor vermakelijke televisie, omdat er regelmatig ongemakkelijke momenten ontstaan.

Grid walks van Martin Brundle

Als hij met de crew van Sky Sports na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi terugblikt op een aantal van de meest ongemakkelijke momenten, haalt hij bijvoorbeeld onder andere zijn ontmoeting met de wereldberoemde zanger Lewis Capaldi aan. Brundle had in eerste instantie niet door dat hij de broer van Capaldi had aangesproken, waarna de echte zanger in beeld kwam lopen. Capaldi kon er om lachen en wilde de Brit een hand geven, maar Brundle zag dit niet en liet hem hangen.

Interview met Jos Verstappen

Collega Ted Kravitz benoemt vervolgens dat hij ook genoten heeft van de pikante interviews van Nico Rosberg. Zo sprak de Duitser in België Jos Verstappen aan, vlak na het ontslag van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner: "Vorig jaar riep je dat Horner moest vertrekken, omdat hij het team om zeep zou helpen", klonk het. Verstappen senior antwoordde dat hij er niets over te zeggen had, waarna Rosberg riep: "Nu ben je stil!"

Het stalen gezicht van Jos Verstappen heeft indruk gemaakt bij het trio van Sky Sports: "Ik deed een stap achteruit, want ik dacht dat hij Nico een knal zou geven", vervolgt Brundle lachend.

Gerelateerd

Abu Dhabi Jos Verstappen Sky Sports

Net binnen

Strafpunten F1: Verstappen en Piastri zien punten vervallen na Abu Dhabi, Bearman dicht bij schorsing
Strafpunten

Strafpunten F1: Verstappen en Piastri zien punten vervallen na Abu Dhabi, Bearman dicht bij schorsing

  • 6 minuten geleden
  • 6
 De morele wereldkampioen verdween in Abu Dhabi aan de horizon
Column

De morele wereldkampioen verdween in Abu Dhabi aan de horizon

  • 28 minuten geleden
  • 3
 Sky Sports-analisten twisten over Verstappen na 'respectloze' uitspraak:
Brundle oneens met Rosberg

Sky Sports-analisten twisten over Verstappen na 'respectloze' uitspraak: "Om dít te zeggen..."

  • 1 uur geleden
  • 1
 VIDEO | 'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte offer voor Verstappen'
Red Bull

VIDEO | 'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte offer voor Verstappen'

  • 1 uur geleden
Martin Brundle 'vreesde' voor knal van Jos Verstappen na interview op startgrid
Martin Brundle

Martin Brundle 'vreesde' voor knal van Jos Verstappen na interview op startgrid

  • 1 uur geleden
  • 3
 Hirakawa belandt in de muur tijdens Formule 1-testdag in Abu Dhabi
Post-season test

Hirakawa belandt in de muur tijdens Formule 1-testdag in Abu Dhabi

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
300.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x