Martin Brundle heeft teruggeblikt op een aantal van de meest ongemakkelijke momenten tijdens zijn grid walks van het afgelopen jaar, en haalt daarbij onder andere een moment met Jos Verstappen aan.

Martin Brundle is één van de bekendste Formule 1-verslaggevers in de paddock, onder andere vanwege zijn welbekende grid walks. Vlak voor aanvang van de race loopt hij live op beeld namens Sky Sports over de startgrid, waarbij hij in het wilde weg teambazen, coureurs en bekendheden aanspreekt. En met name die laatste categorie zorgt vaak voor vermakelijke televisie, omdat er regelmatig ongemakkelijke momenten ontstaan.

Grid walks van Martin Brundle

Als hij met de crew van Sky Sports na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi terugblikt op een aantal van de meest ongemakkelijke momenten, haalt hij bijvoorbeeld onder andere zijn ontmoeting met de wereldberoemde zanger Lewis Capaldi aan. Brundle had in eerste instantie niet door dat hij de broer van Capaldi had aangesproken, waarna de echte zanger in beeld kwam lopen. Capaldi kon er om lachen en wilde de Brit een hand geven, maar Brundle zag dit niet en liet hem hangen.

Interview met Jos Verstappen

Collega Ted Kravitz benoemt vervolgens dat hij ook genoten heeft van de pikante interviews van Nico Rosberg. Zo sprak de Duitser in België Jos Verstappen aan, vlak na het ontslag van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner: "Vorig jaar riep je dat Horner moest vertrekken, omdat hij het team om zeep zou helpen", klonk het. Verstappen senior antwoordde dat hij er niets over te zeggen had, waarna Rosberg riep: "Nu ben je stil!"

Het stalen gezicht van Jos Verstappen heeft indruk gemaakt bij het trio van Sky Sports: "Ik deed een stap achteruit, want ik dacht dat hij Nico een knal zou geven", vervolgt Brundle lachend.

