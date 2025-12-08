De post-season test in Abu Dhabi, die op 9 en 10 december zal plaatsvinden, vormt het onofficiële slot van dit Formule 1-seizoen. Teams krijgen de kans om met de nieuwe Pirelli-banden van 2026 aan de slag te gaan en er zullen ook veel jonge coureurs deelnemen. Wie rijden er precies allemaal?

De test is erop gericht om teams voor te bereiden op de nieuwe technische reglementen die volgend jaar in gaan. Voor deze gelegenheid heeft Pirelli zogenoemde 'mule cars' ter beschikking gesteld die aangepast zijn aan de nieuwe regels. Mario Isola van Pirelli gaf eerder al aan dat het voor de teams lastig ging worden om de performance van hun auto's in 2026 in te schatten. Bovendien zien we tijdens deze test ook veel jonge coureurs in actie komen die nog niet veel ervaring hebben in de koningsklasse. Zij krijgen de kans om zich te bewijzen en wat ervaring op te doen. Onder meer Ferrari-coureur Dino Beganovic, Williams-coureur Luke Browning en Jak Crawford van Aston Martin zullen in actie komen voor de teams.

Verstappen naar huis

Een aantal bekende coureurs laten de test echter over. Max Verstappen en Yuki Tsunoda van Red Bull Racing en George Russell van Mercedes slaan onder meer de test namelijk over. Wel krijgen jonge talenten als Isack Hadjar en Andrea Kimi Antonelli de kans om hun kunnen te laten zien op het asfalt. Verstappen liet eerder al weten niet rouwig te zijn om het laten schieten van de test en de viervoudig wereldkampioen is inmiddels al naar huis gevlogen.

Wie komen er dan wel in actie?