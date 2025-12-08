VIDEO: FIA spaarde Lando Norris in F1-ontknoping: 'Dat was buiten de baan' | GPFans Raceteam
VIDEO: FIA spaarde Lando Norris in F1-ontknoping: 'Dat was buiten de baan' | GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00, mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Remy Ramjiawan.
Gerelateerd
Net binnen
GPFans Recap
'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte enorm offer voor 'vriend' Verstappen' | GPFans Recap
- 2 uur geleden
Adam Norris
Adam Norris jubelt na wereldtitel zoon: 'Niemand onthoudt de nummer twee'
- 2 uur geleden
- 28
Gianpiero Lambiase
Lambiase opnieuw in tranen na woorden Verstappen: "Man, wat is die jongen gegroeid"
- 3 uur geleden
- 3
Bandentest
Dit is het deelnemersveld voor de bandentest in Abu Dhabi
- Gisteren 19:47
Nummer 1
Officieel: Norris bevestigt overnemen nummer één van Verstappen
- Gisteren 19:01
- 17
Actie Tsunoda
Engineer Norris geïrriteerd na actie Tsunoda: 'Klassiek staaltje smerig Red Bull-spel'
- Gisteren 18:15
- 8
Veel gelezen
500.000+ views
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
400.000+ views
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
300.000+ views
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
250.000+ views
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
250.000+ views
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
200.000+ views
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november