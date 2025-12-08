George Russell maakte een baalrace mee tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Daar wilde de Mercedes-coureur het dan ook niet over hebben. Hij kijkt vooral uit naar volgend jaar, wanneer hij met een compleet nieuwe auto de aanval wil inzetten op Max Verstappen en de 'juiste winnaar' Lando Norris.

Russell was een van de mannen waarvan Verstappen hoopte dat hij een spelbreker zou kunnen zijn voor Norris tijdens de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit. Ook al won Verstappen de race, hij kon alleen de WK-titel pakken, als Norris van het podium werd gestoten. Echter, alleen Charles Leclerc kon in de openingsfase een bedreiging vormen voor de uiteindelijke wereldkampioen. Russell klaagde vanaf ronde twee al over remproblemen en werd op grote achterstand vijfde.

Artikel gaat verder onder video

Russell trots op landgenoot Norris

"Het was afschuwelijk", zei Russell bij Viaplay kort maar krachtig over zijn eigen race, voordat hij inging op de beslissing van het wereldkampioenschap. Hij is lovend over landgenoot Norris. "Hij heeft het geweldig gedaan, zeker in de tweede seizoenshelft. Het was tot dit laatste raceweekend spannend, maar ik vind dat het in de juiste handen is beland." Hij kijkt er nu al naar uit om in 2026 de aanval in te zetten op de McLarens en op Verstappen. "Ik kan niet f*cking wachten, eerlijk gezegd."

Related image

Beginnen met een schone lei

"Ik ben blij dat dit seizoen is afgelopen en dat dit tijdperk voorbij is", vervolgde Russell, die geen fan was van deze groundeffect-auto's. "Het is voor een boel teams zo lastig geweest en het is moeilijk te begrijpen geweest. We beginnen volgend jaar echter allemaal met een schone lei, dus dat is goed." Voorspellingen over de pikorde van 2026 wil hij nog niet doen. "Ik denk nu alleen nog na over de komende dagen en over kerst."

Gerelateerd