Het is Lando Norris gelukt om wereldkampioen Formule 1 te worden, en daarmee is hij de 35e coureur die dat ooit heeft bereikt. De spanning stond er goed op in Abu Dhabi, maar de Engelsman wist het hoofd koel te houden en als derde over de streep te komen. Logischerwijs werd er na afloop dan ook een groot feest gevierd.

Halverwege 2024 beschikte McLaren al over de snelste auto, maar ondanks dat voordeel wist Norris het dat jaar niet te verzilveren. Dit seizoen meldde teamgenoot Oscar Piastri zich als mede-titelfavoriet, en de Australiër heeft lange tijd het kampioenschap aangevoerd. Na de zomerstop stokte de motor echter bij Piastri, terwijl Norris juist kwam bovendrijven.

Norris voegt zich bij exclusieve club

Met het binnenhalen van de titel schaart Norris zich in een rijtje uitzonderlijke McLaren-coureurs. James Hunt, Nelson Piquet, Alain Prost, Ayrton Senna, maar ook Mika Häkkinen en Lewis Hamilton gingen hem bijvoorbeeld voor. Het feest werd dan ook tot in de late uurtjes gevierd, en op social media gaan de beelden rond.

singing his heart out to we are the champions with his whole family and friends around him ❤️❤️ pic.twitter.com/4s9pzXq8Lk — ray (@ln4norris) December 8, 2025

