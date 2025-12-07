Verstappen blij voor Norris na pakken eerste titel: "Hopelijk een groot feest"
Max Verstappen deed er alles aan wat hij kon in Abu Dhabi, maar kon toch niet voorkomen dat Lando Norris er met de felbegeerde wereldtitel vandoor ging. Na afloop van de laatste race van het seizoen hoopt hij dat de Britse coureur ervan gaat genieten na het pakken van zijn eerste.
Zondagavond zag Norris in Abu Dhabi zijn langgekoesterde droom uitkomen en wist hij zich tot wereldkampioen te kronen in de Formule 1. Daarvoor moest de Britse coureur nog wel even af zien te rekenen met niemand minder dan Verstappen, die samen met Red Bull na de zomerstop wist te werken aan ogenschijnlijk één van de meest legendarische comebacks aller tijden. Uiteindelijk kwam de Nederlander door de derde plaats van Norris in de laatste race twee schamele puntjes tekort om de titel te pakken.
Verstappen was na afloop van de laatste race niet eens zo heel erg teleurgesteld over het mislopen van de titel en voor de camera van Viaplay kreeg hij de vraag of hij wat tegen Norris wilde zeggen: "Hier moet je gewoon van genieten. Je weet niet hoe vaak dit gaat gebeuren in je leven. De eerste is altijd heel bijzonder. Ik hoop dat hij er een groot feest van maakt", zo klinkt het vanuit de Red Bull-rijder. In het verleden zijn de twee coureurs regelmatig met elkaar op stap geweest. Gaan we Verstappen vanavond later ook aanwezig zien op het Norris-fuifje? Nee, is het antwoord: "Ik ga met mijn vrienden en familie lekker uit eten."
