Verstappen reageert op mislopen wereldtitel: "We hebben er alles aan gedaan"
Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Abu Dhabi op zijn naam weten te schrijven, een overwinning die niet genoeg bleek voor het pakken van de vijfde wereldtitel uit zijn loopbaan. Hoewel het natuurlijk ontzettend balen is de titel op twee punten mis te lopen, is er eigenlijk weinig teleurstelling bij de Red Bull-rijder.
Na de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort had Verstappen wel genoeg gezien en dacht hij dat hij in ieder geval in 2025 niet zijn vijfde wereldtitel zou gaan pakken. Sindsdien is er echter een hoop veranderd. Red Bull wist plotseling de code tot de auto te kraken, verbeterde de snelheid, verkleinde het gat naar McLaren en zorgde er daarmee ook indirect voor dat de grote concurrent steeds meer foutjes ging maken. Uiteindelijk mocht Verstappen in de laatste race van het jaar nog altijd dromen van het pakken van zijn vijfde wereldtitel. Het kwam echter niet zover.
Twee punten misgelopen
Norris wist namelijk precies te doen wat hij moest doen door als derde over de streep te worden, ondanks de overwinning van Verstappen. De Nederlander verschijnt voor de camera van Viaplay en de teleurstelling valt reuze mee: "Heel tevreden gevoel. We hebben alles eraan gedaan om nog in die strijd te zitten. Dat je dan twee punten tekort komt, dat is jammer. Maar onze eerste seizoenshelft was teveel op en neer. De tweede seizoenshelft was wel goed. Daarin hebben we ook wat geluk gehad met bijvoorbeeld de diskwalificatie van McLaren. Dan zit je ineens weer in de wedstrijd. Dat het dan op twee punten niet lukt, dat is dan maar zo. Het maakt ook niet uit uiteindelijk of het twee punten zijn of vijftig. Het resultaat blijft hetzelfde."
Geen teleurstelling
Verstappen vervolgt: "Ik was helemaal niet teleurgesteld toen ik over de lijn ging. We hebben er alles aan gedaan. We hebben het maximale eruit gehaald. Daar heeft het gewoon niet aan gelegen." Ook over de race zelf was hij tevreden: "De race was gewoon top, we waren sterk en goed op de banden. Daar lag het niet aan. Dat er geluk bij moest komen kijken om te winnen, dat wisten we van te voren." Uiteindelijk is er niks om niet blij te zien, meent Verstappen: "Ik ben heel tevreden met mijn eigen prestaties en hoe het team het allemaal heeft om weten te draaien."
