Na een zinderend en zenuwslopend Formule 1-seizoen heeft Lando Norris in de allerlaatste race van het seizoen dan tóch het wereldkampioenschap Formule 1 op zijn naam geschreven. De Britse coureur geeft vlak na afloop en alle knuffels en felicitaties zijn eerste interview als wereldkampioen.

Wat een ongelofelijk seizoen in de Formule 1 is het geweest. Lange tijd leek Oscar Piastri de gedoodverfde favoriet om de wereldtitel te pakken. Na de zomerstop was daar echter ook nog eens Max Verstappen die mee ging doen om de knikkers, terwijl ook Norris terugkeerde in het gevecht. In het restant van het seizoen werd het spannender en spannender en zagen we McLaren ook nog eens de nodige bijzondere fouten maken, waardoor het allemaal aankwam op de allerlaatste race van het jaar in Abu Dhabi.

Emoties zijn hoog

De druk was dus immens, maar Norris wist het hoofd koel te houden en als derde over de streep te komen voor zijn allereerste wereldtitel. Vlak na afloop is Norris vol emotie: "Oh god. Ik heb lang niet zoveel gehuild. Het was een lange tocht. Ten eerste wil ik mijn gasten van het team van McLaren bedanken, net als mijn ouders. Mijn moeder, mijn vader", waarna Norris zijn emoties niet meer de baas is. "Ik zie eruit als een loser", lacht de huilende Brit. "Het voelt geweldig. Nu weet ik een beetje hoe Max zich voelt. Ik wil Max en Oscar feliciteren, het was een eer om tegen ze te racen en ik heb een hoop van ze geleerd. We hebben het gedaan. Ik ben zo trots op iedereen."

Tsunoda-moment

Norris krijgt vragen over zijn race van zondag en waarom hij ook op het einde door bleef trappen: "Het is een lange race. Alles kan gebeuren in de Formule 1. Ik wilde vechten tot het einde. Dat moesten we het hele seizoen met Max die ons bleef achterna jagen. Ik ben blij." Ook werd hem nog even gevraagd naar zijn mogelijke penalty na het Yuki Tsunoda-moment: "Ik had geen idee. Ik gaf er niks om. Ik wilde genieten van het moment. Niet veel mensen hebben mogen ervaren wat ik nu ervaar. Ik ben nog blijer voor alle mensen om me heen. Het is een lange reis geweest met McLaren, ik werk er al negen jaar. Dat ik iets voor ze terug kan doen, geeft me het gevoel dat ik dit jaar mijn steentje heb bijgedragen aan het team. Dus ik ben trots op mezelf."

