close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

LIVE | GP Abu Dhabi: Verstappen houdt Piastri achter zich, incident Norris genoteerd

LIVE | GP Abu Dhabi: Verstappen houdt Piastri achter zich, incident Norris genoteerd

Vincent Bruins
Credit for photo: Red Bull Content Pool

We zitten om 14:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit. De F1 Grand Prix van Abu Dhabi is de allesbeslissende race van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Het is 26°C en er is geen dreiging van regen. Lukt het Max Verstappen om Lando Norris en Oscar Piastri te verslaan voor een vijfde WK-titel op rij? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

Gerelateerd

Formule 1 Abu Dhabi Grand Prix van Abu Dhabi Yas Marina Circuit

Net binnen

LIVE | GP Abu Dhabi: Verstappen houdt Piastri achter zich, incident Norris genoteerd
Liveblog seizoensfinale

LIVE | GP Abu Dhabi: Verstappen houdt Piastri achter zich, incident Norris genoteerd

  • 2 uur geleden
  • 1
 De definitieve startopstelling voor de allesbepalende Grand Prix van Abu Dhabi
Startopstelling Abu Dhabi

De definitieve startopstelling voor de allesbepalende Grand Prix van Abu Dhabi

  • 1 uur geleden
Jos Verstappen ontzettend trots op zoon Max:
Jos kijkt toe vanuit Afrika

Jos Verstappen ontzettend trots op zoon Max: "Daarom heeft hij altijd wat extra's"

  • 2 uur geleden
  • 1
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
Race-engineer voelt de druk

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 3 uur geleden
  • 10
 Russell is bereid 'aartsrivaal' Verstappen aan de wereldtitel te helpen in Abu Dhabi
George Russell

Russell is bereid 'aartsrivaal' Verstappen aan de wereldtitel te helpen in Abu Dhabi

  • 3 uur geleden
  • 6
 Verstappen weet dat Hamilton-tactiek lastig wordt:
Tactiek in Abu Dhabi

Verstappen weet dat Hamilton-tactiek lastig wordt: "Hopen op een niet normale race"

  • Vandaag 10:41
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november
 Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
200.000+ views

Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing

  • 27 november
 'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
150.000+ views

'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'

  • 23 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x