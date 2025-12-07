We zitten om 14:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit. De F1 Grand Prix van Abu Dhabi is de allesbeslissende race van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Het is 26°C en er is geen dreiging van regen. Lukt het Max Verstappen om Lando Norris en Oscar Piastri te verslaan voor een vijfde WK-titel op rij? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

