McLaren was bang dat Lando Norris de F1 Grand Prix van Abu Dhabi vanuit de pitstraat moest starten. Race-engineer Will Joseph lijkt de druk tijdens de kwalificatie te hebben gevoeld, want hij begon zelf foutjes te maken. Hij riep zijn coureur richting de weegbrug van de FIA en dacht dat Norris deze had gemist. Zo'n vergrijp kan een diskwalificatie tot gevolg hebben.

Max Verstappen verdiende de pole position op het Yas Marina Circuit met een rondetijd van 1:22.207. Norris moest genoegen nemen met de tweede stek op twee tienden achterstand, maar hield nog teamgenoot Oscar Piastri achter zich evenals de Mercedes van George Russell en de Ferrari van Charles Leclerc. Als de classificatie bij de start hetzelfde is als bij de finish, dan wordt Norris kampioen, dus hij hoopt op een foutloze en niet al te gekke wedstrijd. Joseph was echter eventjes bang dat de kampioenschapsleider een diskwalificatie zou krijgen op de zaterdag in Abu Dhabi en dat hij vanuit de pitstraat zou moeten starten in plaats van vanaf P2.

Race-engineer was bang dat Norris weegbrug had gemist

Tijdens de kwalificatie moet iedere coureur een keer de weegbrug van de FIA bezoeken. De scrutineering van de autosportbond geeft dan een signaal richting het team en de coureur, maar deze signalen zijn willekeurig. Op deze manier wil de FIA ervoor zorgen dat er niet tijdens een Formule 1-sessie nog gesjoemeld kan worden met het gewicht van de auto.

Joseph dacht dat Norris dat signaal had gekregen en riep hem richting de weegbrug aan het begin van de pitstraat. "Weegbrug, weegbrug! Lando...", klonk het wanhopig over de boardradio. In tegenstelling tot zijn race-engineer was Norris wel goed aan het opletten. Piastri was namelijk toen bij de FIA aan de beurt. Joseph dacht dus dat Norris de weegbrug had gemist en dat is een zwaar vergrijp. Mist een coureur de weegbrug, dan kan deze uit de resultaten van de kwalificatie worden geschrapt, zo leest artikel 35 van het sportief reglement. Dan moet je vanuit de pitstraat starten.

Joseph kon opgelucht ademhalen dat Norris toch niet de weegbrug had gemist. Duidelijk is wel dat dit soort foutjes erg zeldzaam zijn. Het laat maar zien dat niet alleen de coureurs van McLaren de druk van Verstappen voelen, maar dus ook de race-engineers.

