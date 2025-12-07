close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Max Verstappen waarschuwt McLaren F1: “Ik heb toch niks te verliezen” | GPFans Raceday

Max Verstappen waarschuwt McLaren F1: “Ik heb toch niks te verliezen” | GPFans Raceday

Jan Bolscher

Verstappen wil winnen in Abu Dhabi, maar zijn titelkansen hangen af van de finishpositie van Lando Norris. Max voelt geen druk en kijkt nuchter uit naar de seizoensfinale, waarin hij vooral plezier wil hebben en het de McLarens lastig wil maken. Bekijk de nieuwe GPFans Raceday hieronder.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Abu Dhabi

Net binnen

LIVE | GP Abu Dhabi: Verstappen houdt Piastri achter zich, incident Norris genoteerd
Liveblog seizoensfinale

LIVE | GP Abu Dhabi: Verstappen houdt Piastri achter zich, incident Norris genoteerd

  • 2 uur geleden
  • 1
 De definitieve startopstelling voor de allesbepalende Grand Prix van Abu Dhabi
Startopstelling Abu Dhabi

De definitieve startopstelling voor de allesbepalende Grand Prix van Abu Dhabi

  • 1 uur geleden
Jos Verstappen ontzettend trots op zoon Max:
Jos kijkt toe vanuit Afrika

Jos Verstappen ontzettend trots op zoon Max: "Daarom heeft hij altijd wat extra's"

  • 2 uur geleden
  • 1
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
Race-engineer voelt de druk

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 3 uur geleden
  • 10
 Russell is bereid 'aartsrivaal' Verstappen aan de wereldtitel te helpen in Abu Dhabi
George Russell

Russell is bereid 'aartsrivaal' Verstappen aan de wereldtitel te helpen in Abu Dhabi

  • 3 uur geleden
  • 6
 Verstappen weet dat Hamilton-tactiek lastig wordt:
Tactiek in Abu Dhabi

Verstappen weet dat Hamilton-tactiek lastig wordt: "Hopen op een niet normale race"

  • Vandaag 10:41
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november
 Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
200.000+ views

Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing

  • 27 november
 'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
150.000+ views

'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'

  • 23 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x