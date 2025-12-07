Max Verstappen waarschuwt McLaren F1: “Ik heb toch niks te verliezen” | GPFans Raceday
Max Verstappen waarschuwt McLaren F1: “Ik heb toch niks te verliezen” | GPFans Raceday
Verstappen wil winnen in Abu Dhabi, maar zijn titelkansen hangen af van de finishpositie van Lando Norris. Max voelt geen druk en kijkt nuchter uit naar de seizoensfinale, waarin hij vooral plezier wil hebben en het de McLarens lastig wil maken. Bekijk de nieuwe GPFans Raceday hieronder.
