Stella ziet voordeel in mogelijke spelletjes Verstappen: "Maakt hem juist kwetsbaar"
Gaat Max Verstappen in Abu Dhabi het tempo drukken, in een poging Lando Norris en Oscar Piastri kwetsbaar te maken voor gevaar van achteren? McLaren-teambaas Andrea Stella hoopt van wel.
Max Verstappen vangt de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi vanmiddag aan vanaf de eerste plaats. Klassementsleiders Lando Norris start vanaf de tweede stek, met daarachter McLaren-teambaas Oscar Piastri. Als Verstappen de race wint, moet Norris buiten het podium eindigen, wil de Nederlander beslag leggen op zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Om dat te doen, zou Verstappen kunnen proberen om het tempo in de race te drukken, om Norris en Piastri kwetsbaar te maken voor aanvallen van achteropkomende coureurs.
Tempo controleren in GP van Abu Dhabi
McLaren-teambaas Andrea Stella denkt dat het tempo hoe dan ook gecontroleerd zal gaan worden: "Wat betreft de race, kunnen er meerdere redenen zijn om het tempo te controleren", klinkt het tegenover de aanwezige media in Abu Dhabi. "Ook vanuit bandenperspectief, niet alleen vanwege strategische redenen voor de auto die vooraan rijdt. We gaan zeker controle van het tempo zien. Het wordt interessant om te zien of de race een éénstopper of tweestopper wordt, kijkend naar de bandenslijtage. Op dit moment is dat een open vraag."
Voordeel voor McLaren?
Wat betreft de mogelijke spelletjes die Verstappen kan gaan spelen, ziet Stella het drukken van het tempo juist als een voordeel voor zijn eigen coureurs: "Volgens mij is juist het een voordeel", vervolgt hij. "Op een gegeven moment hebben wij meer opties om mee te spelen. Als je te veel vertraagt, ben je erg kwetsbaar voor de undercut en loop je het risico om ingehaald te worden. Het is goed dat wij met twee auto's vooraan rijden. Dat heb ik liever dan dat dat twee auto's verspreid en gescheiden in het veld rijden."
